房市買氣低迷 建案舉牌員、派發廣告員消失在路上

2025/09/01 13:47

房市冷清到連路邊新建案廣告舉牌員都變少了。（示意圖，資料照）房市冷清到連路邊新建案廣告舉牌員都變少了。（示意圖，資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕房市冷清到連路邊新建案廣告舉牌員都變少了，而且代銷縮編、房仲關店，甚至仲介下班後兼差開Uber則真實上演中。房產專家指出，這波房市低迷首當其衝的其實不是建商，而是第一線靠賺取服務費謀生的代銷、仲介，這群人才是真正的海嘯第一排。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，新建案買氣冷清，連路邊廣告看板舉牌員也逐漸失業，進而擴散至跑單小姐減少，甚至中小型代銷縮編，甚至因房市買氣太差，有部分代銷跳去當房仲，但其實都是從一個火坑跳往另外一個。

而目前代銷接新案較大改變就是盡量不搭接待中心，反而傾向租賃店面方式的外接待，且過往房市買氣熱絡時，一下交流道或是進入重劃區主幹道就便能沿路看到的新案廣告舉牌員也逐漸消失，甚至廣告看板也從過往路口開始擺放，縮短至快到接待中心前才擺放，甚至大型建案廣告看板也逐漸變少。

代銷、房仲在海嘯第一排

面對房市買氣低迷，代銷業者接案方式傾向短期簽約，若是銷況打不開則回頭請建商調整價格，因此，除非超大型指標案才會包銷到結案，多數建案則是偏向打帶跑。

竹苗地區的房仲業者指出，面對房市買氣差，有資歷的房仲業者其實很難轉職，重新回到領固定薪水、上下班坐在辦公室的場景，因此，多數仍在撐，甚至有晚上去兼職開Uber的實際案例，而目前中古屋交易打不開的主要原因不外乎，買方想買怕貸款下不來，以及屋主不願意接受房市現況進一步讓價，此僵局短期內似乎無法打開。

面對房市買氣低迷，有代銷業者接案方式傾向短期簽約。（記者徐義平攝）面對房市買氣低迷，有代銷業者接案方式傾向短期簽約。（記者徐義平攝）

