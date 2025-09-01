靜待美就業數據 新台幣小貶1.6分暫收30.621元

靜待美就業數據，新台幣小貶1.6分，暫收30.621元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美上週公布通膨數據如市場預期，美元應聲回落，惟台股隨美股修正，週一開低走低，目前大跌超過200點，外資熱錢匯出下，新台幣兌美元匯率續在30.6元價位徘徊，中午暫時收在30.621元、貶值1.6分，台北外匯經紀公司成交量4.25億美元。

新台幣今早以30.58元、升值2分開出，主要反應上週美國公布聯準會偏好的通膨數據PCE指數如市場預期，美元回落，儘管市場仍擔憂美國新一輪關稅效應持續發酵，不過美就業市場出現疲軟跡象，期貨市場對聯準會9月降息預期仍超過8成，並靜待本週將發布的8月非農就業數據。

請繼續往下閱讀...

由於市場對於降息預期升溫，美元指數8月狂瀉2.2%，帶動非美貨幣普遍走強，歐元、英鎊與日圓升值逾2%，但新台幣匯價卻重挫逾6角，淪為最弱亞幣，研判主要是外資股利、盈餘匯出，因此，短線台幣走勢除了觀察國際匯市走向，外資熱錢何時回頭可能更加關鍵。

