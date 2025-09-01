晴時多雲

台積電2奈米洩密案 智財法院分案結果出爐

2025/09/01 12:17

台積電爆發二奈米技術外洩案，高檢署日前偵結起訴此案，1日提訊在押的工程師吳秉駿、戈一平、陳力銘（見圖）移審智財商業法院。（記者羅沛德攝）台積電爆發二奈米技術外洩案，高檢署日前偵結起訴此案，1日提訊在押的工程師吳秉駿、戈一平、陳力銘（見圖）移審智財商業法院。（記者羅沛德攝）

〔記者王定傳／台北報導〕護國神山「台積電」爆出2奈米國家核心技術外流，高檢署智慧財產分署上週依違反國安法台積電離職工程師陳力銘、現職台積電工程師吳秉駿及戈一平3人，今將移由智慧財產及商業法院審理，法院隨即辦理電腦分案作業，合議庭成員分別為審判合議庭由庭長張銘晃擔任審判長、法官馮浩庭擔任陪席法官、法官彭凱璐擔任受命法官。

今日移審時，3名在押被告均出庭，面對媒體詢問「有無收錢？」等，均不發一語。

檢調查出，東京威力是台積電其他製程蝕刻機供應商，為了切入2奈米製程，因此以測試方式尋求蝕刻機站點供應資格，未料2024年底最終測試沒過關而「掉單」。

檢方查出，從台積電跳槽至東京威力行銷及產品經理的陳嫌，疑因績效壓力等，從2023年8月起至今年5月，找上過往同事吳秉駿、戈一平幫忙，約對方在台積電外部會議室、餐廳及吳、戈住處見面但要「帶電腦」，並說服2人打開公司配發的筆電登入系統，讓他持手機翻拍製程或實驗結果等機密。

