繫好安全帶 ! 美股全年「最衰月份」來了 華爾街這麼說

〔財經頻道／綜合報導〕標普500指數在8月底創下歷史新高，道瓊指數也觸及新高，歐洲斯托克600指數也首次連續2個月上漲，但隨著9月到來，投資人即將迎來美股全年表現最疲弱「月份」。美銀分析師Matthew Welty在最新報告中警告，目前的低波動狀態難以持續，隨著股市在夏季屢創新高，一些投資人可能選擇撤回部分的投資資金。

根據歷史數據顯示，道瓊指數、標普和那指都曾在「9月份」出現年內最大跌幅。

據報導，美國銀行追溯到1927年的數據顯示，將近百年來，標普500指數在9月下跌的機率為56%，平均跌幅1.17%，在美國總統上任第一年的9月更為嚴重，下跌機率進一步提高至58%，平均跌幅擴大至1.62%。

分析師指出，標普500自5月初以來已上漲17%，市值達到預期獲利的22倍，與網路泡沫末期水準相當，使多頭在9月的處境更加危險，而量化交易者也忽略基本面、大舉加碼，資金配置已逼近極限。

巴克萊分析師Emmanuel Cau 表示，目前對沖基金股票持倉已經比過去大部分時間（80%的歷史區間）都高，顯示呈現「滿倉」或「重倉」的狀態。Universa Investments 營運長 Brandon Yarckin也警告，目前市場正處於非常危險的位置，若沒有透過多角化工具來分散風險，投資人想駕馭市場將十分困難。

同時，美股9月也將面臨多重拋售壓力。其中，退休金與共同基金可能在季末重新平衡投資組合，隨著標普500追蹤ETF自6月底以來上漲近5%，而廣泛的債券ETF則下跌近2%。這種股票表現優異可能會隨著9月的推進而導致賣壓增加。

分析師 David Cohne 指出，共同基金亦可能在會計年度結束前減持或鎖定收益，這些調整行動可能從9月展開。此外，散戶買盤步伐在9月往往放緩，企業也將在財報季前暫停回購計劃，使市場失去重要支撐。

《彭博》產業研究數據顯示，90年代以來，9月與10月通常是波動率高峰期，而期權市場上，投資人近期趨於謹慎，10 delta看跌期權相對於40 delta看跌期權的成本已升至今年高點，顯示對大幅拋售風險的防範需求正在增加。

《彭博》分析師David Cohne指出，共同基金同樣可能在其會計年度結束前開始重新平衡投資，出售表現不佳的股票或簡單地鎖定收益，較大的基金傾向於緩慢減持以避免擾亂市場，這些動作可能從9月開始。至於散戶買股力道也將放緩。

根據Citadel Securities數據顯示，自2017年以來，經歷強勁的6月和7月之後，散戶買入活動在8月開始放緩，9月往往是一年之中散戶投資者參與度最低的月份。此外，美股最大的買家之一、美國企業在發布第三季財報前將被迫暫停回購活動。

華爾街認為，今年除了9月「魔咒」的季節性弱勢，美股還會面臨多重宏觀挑戰，包括非農就業報告與2次通膨數據，還有備受關注的聯準會利率決議。

