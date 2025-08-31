中國強制繳納社保9/1上路 企業已掀關廠和裁員降薪潮

中國自9月1日起實施強制繳納社保。為了規避社保，已有企業選擇關廠、辭退員工或調降員工薪資，衝擊大量員工生計。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國自9月1日起實施強制繳納社保。中國媒體報導，為了規避社保

，已有企業選擇關廠、辭退員工或調降員工薪資，或將聘請員工一事外包給人力公司。最新發布的「中國企業社保白皮書2025」顯示，有為員工繳納社保的企業中，僅約 1/3企業社保基數完全合規。

中國最高法院8月1日發布一則解釋指出，任何員工和雇主之間「不繳社保」的私下約定都無效，9 月1日起強制實施新規，任何用人單位想逃避繳社保的責任，都可能被追責、罰款。

中國社保體系分為「五險一金」，即養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金，前3項保險由勞資雙方按比例分攤，後2項保險由資方繳納。企業若全部繳納社保

，比例約占員工稅前薪資的30%至40%，員工繳費比例約10.5%至22.5%。企業和員工社保繳納費率合計最低40%，最高可超過60%，遠超過已開發國家。

中國最高法院的最新解釋，雖能有效遏制勞動者「主動棄保」的情況發生，但強制繳納社保讓原本獲利不多的中小微企業及個體工商戶面臨困境。

據《財新網》 、《搜狐網》等媒體報 導，近幾年來中國中小微企業經營困難，很多公司並無替員工繳納社保。強制社保新規一出，有老闆選擇調降員工薪水、辭退員工或關廠。

浙江省義烏市1家日用品工廠自去年下半年起，生意逐漸變差，負責人陳平（化名）表示，這幾年幾乎沒獲利，收支持平，但8月公布的社保新規成為最後一根稻草，最後決定辭退工人，關掉工廠。

陳平表示，浙江省的一些服裝廠一般聘請300、400人， 若被工人集體舉報或強制補繳社保，對本就經營困難的小工廠而言是致命打擊，像縫紉工、包裝工一般工資約6000元人民幣（約新台幣2萬5750元），繳社保肯定要降薪。

另外，也有公司選擇將聘請員工一事外包給人力公 司。在北京市經營家政中介公司的李嶼 （

化名），決定把除了行政人員以外的所有職位外包給人力公司，其身邊也有幾個同行選擇外包或裁員。

而根據眾合雲科集團旗下51社保發布的「中國企業社保白皮書2025」， 在為員工繳納社保的企業中，僅34.1%的企業社保基數完全合規。此外，22.7%的企業「統一按最低下限」繳納社保，24.6%的企業「按固定工資部分，不算獎金」繳納社保，但兩者的比例都比去年降低。

員工的社保繳費基數應主要依據員工去年的月均工資或當月/上月工資來核定。「中國企業社保白皮書2025」顯示， 中國企業社保合規依舊面臨嚴峻挑戰，因為除了社保繳費基數合規程度不一，還有許多企業並不為員工繳納社保。

此外，有29.3%的受訪企業表示，在過去1年內曾遇到與社保相關的員工糾紛。中國最高人民法院發布的數據也顯示，今年上半年全國法院受理勞動爭議一審案件43.6萬件，較去年同期激增40.17%。

