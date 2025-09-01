晴時多雲

結婚拿父母2352萬 這樣做可免繳贈與稅

2025/09/01 07:30

高雄國稅局表示，子女婚嫁，父母跨年度贈與最節稅。（記者鄭琪芳攝）高雄國稅局表示，子女婚嫁，父母跨年度贈與最節稅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕父母想幫準備結婚的子女買房子，如何贈與最節稅？財政部高雄國稅局表示，根據「遺贈稅法」第20條第1項第7款規定，父母於子女婚嫁時所贈與的財物，總金額不超過100萬元，可不計入贈與總額。也就是說，父母每年除各自的贈與稅免稅額244萬元外，子女結婚時，還可以各自贈與子女100萬元，不用課徵贈與稅，而「婚嫁時」以結婚登記前後6個月內認定。

舉例說明，小帥與小美將於2026年1月結婚，若小帥的爸媽2025年度無其他贈與，可於2025年底前各自贈與小帥244萬元，並於2026年1月小帥結婚時再各自贈與344萬元（一般贈與244萬元+婚嫁贈與100萬元）。在跨年度贈與安排下，小帥的爸媽贈與金額共1176萬元（免稅額244萬元×2個年度×父母2人＋婚嫁贈與100萬元×父母2人），無須繳納贈與稅；如果小美的爸媽也比照辦理，小倆口結婚時來自父母雙方跨年度贈與金額2352萬元，均免徵贈與稅。

高雄國稅局提醒，父母各自於子女婚嫁時贈與財物，加計當年度其他贈與，若超過344萬元者，應於贈與行為發生後30日內，檢附贈與人及受贈人雙方身分證明文件、贈與契約書、資金證明（如存摺或定期存單影本等）及子女結婚登記戶籍資料，辦理贈與稅申報。民眾若有相關法令適用之疑義，可撥打免費服務電話「0800-000-321」洽詢，或至國稅局網站利用國稅智慧客服「國稅小幫手」線上查詢。

