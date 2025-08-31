晴時多雲

華爾街創紀錄挖角戰！小摩1年內搶走同行100名董事總經理

2025/08/31 21:36

摩根大通在過去一年中，從高盛和花旗集團 等競爭對手那裡挖走了約100名董事總經理。（路透）摩根大通在過去一年中，從高盛和花旗集團 等競爭對手那裡挖走了約100名董事總經理。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通 （JPMorgan Chase） 在過去一年中聘用了創紀錄數量的高級銀行家，從高盛 （Goldman Sachs） 和花旗集團 （Citigroup） 等競爭對手那裡挖走了約100名董事總經理，因為這家華爾街最大的貸款機構希望擴大其投資銀行業務。

根據《金融時報》報導，過去12個月，該銀行商業和投資銀行部門聘用的董事總經理人數超過了過去10年的總和。

摩根大通在2024年初合併其商業、企業和投資銀行部門時進行了內部審查，隨後開始了招聘熱潮。該銀行瞄準醫療保健、科技和基礎設施等次產業，同時也尋求在歐洲和亞洲擴張業務，擴大其中端市場覆蓋範圍。

引人注目的任命包括高盛的Jerry Lee出任投資銀行全球主席、匯豐銀行的Kamal Jabre出任歐洲、中東和非洲地區併購業務副主席，以及花旗銀行的幾位高級銀行家，包括Eduardo Miras、Theo Giatrakos、Keith Heller和 Anthony Diamandakis。

一位接近該銀行的人士向英國《金融時報》透露，摩根大通自2024年初以來已招聘了300多名銀行家，其中近三分之一以董事總經理級別加入。

