未來10年大幅成長的高薪工作1次看 年領520萬不是夢

外媒彙整出未來10年人力需求顯著成長的20個高薪職務，軟體開發成長最多。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒整理出未來10年人力需求將會大幅攀升的20個高薪工作，提供生涯規劃參考，包括銷售經理、醫生助理、護理師、市場研究分析師及軟體開發人才，年薪最高上看17萬美元，約新台幣520萬。

《商業內幕》彙整出未來10年人力需求顯著成長的20個高薪職務，成長最多的是軟體開發人才，預計增加26萬7700人，年薪中位數為13.3萬美元（約台幣407萬）；財務經理排第二，預計增加12萬8800人，年薪中位數16.1萬美元（約台幣493萬）。

第三名是電腦與資訊系統經理，大約增加 10萬1600人，年薪中位數17.1萬美元（約台幣523萬），這也是20個大幅成長的高薪工作中，薪水最高的職務。

第4名至10名依序為，總經理及營運經理增加約16萬4000人；醫療衛生服務經理增加14萬2900人；專科護理師增加12萬8400人；護理師增加16萬6100人；管理顧問增加9萬4500人；資料科學家增加8萬2500人；資安分析師增加5萬2100人。這些工作的年薪中位數介於9萬美元至13萬美元（約台幣275萬至398萬）之間。

至於第11名至第20名則有會計師、律師、銷售經理、醫生助理、市場研究分析師等等，未來10年的人力增加介於3萬至7萬人左右，年薪中位數落在7.6萬美元至16萬美元至（約台幣233萬至490萬）至之間。

