鴻呈AI高速線需求強勁 越南新廠明年第3季投產

鴻呈指出，受惠於AI帶動高速線需求強勁，下半年伺服器動能顯著增溫。（鴻呈提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠鴻呈（6913）指出，受惠於AI帶動高速線需求強勁，下半年伺服器動能顯著增溫，旗下越南新廠4月一度因美國關稅而暫停施工，但已在7月復工，投產時點自原規劃的2025年第二季往後順延一個季度。公司表示，相關設備進駐與人員訓練正在加速，預期未來營收貢獻可望進一步放大。

鴻呈經營層表示，目前主要營收來自iSMART六大領域，其中伺服器及公共應用合計超過五成，線材（Cable）占整體比重高達83%。越南北寧廠區持續擴線，現有產能由5000平方公尺擴增至1萬平方公尺；新建2.3萬平方公尺廠房也在推進，受關稅政策干擾而延宕至明年第三季投產。

請繼續往下閱讀...

鴻呈目前中國與越南的產能比例約7：3，兩者目標在2027年左右打平。為消化伺服器大客戶需求，公司已在台北增聘二、三十位幹部，並同步擴充海外人力，惟高速線生產涉及少量多樣的客製化設計，培訓周期長，產能仍為短期瓶頸。

展望下半年，消費性通訊與工控需求將略有衰退，但伺服器訂單強勁，足以抵銷衰退，帶動全年成長。公司預估2025年伺服器相關營收比重可達40%至50%，良率已提升至95%以上，後續隨產能開出，營收貢獻將於第四季起顯著顯現。

在技術路線上，鴻呈持續強化高速與高功率線材研發，周邊互連介面（PCIe）第5代（Gen5）已是主力，今年送樣第6代（Gen6），2026年將進入高階伺服器量產，並同步投入第7代（Gen7）研發。由於線徑更細、速率更快，損耗控制難度提升，進入門檻高，也成為公司維持毛利的重要關鍵。

公司同時開發智慧電源線（Smart Power Cable），可在溫度過高時主動回報系統或斷電，以降低燒機風險；在液冷應用則已出貨漏液偵測線材（Leak Detect Cable），用於監測滲漏狀況，並計劃在9月與英特爾（Intel）合作，在海外技術峰會展示浸沒式冷卻方案。

管理層指出，AI伺服器現在已進入GB200向GB300過渡期，客戶出現少量多樣需求，使生產程序更為複雜，但也構築更高的進入門檻。配合伺服器高速傳輸、液冷與高功率需求的長期趨勢，公司將持續擴產並加碼研發，以掌握新一輪成長契機。

