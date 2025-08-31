晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

鴻呈AI高速線需求強勁 越南新廠明年第3季投產

2025/08/31 20:00

鴻呈指出，受惠於AI帶動高速線需求強勁，下半年伺服器動能顯著增溫。（鴻呈提供）鴻呈指出，受惠於AI帶動高速線需求強勁，下半年伺服器動能顯著增溫。（鴻呈提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠鴻呈（6913）指出，受惠於AI帶動高速線需求強勁，下半年伺服器動能顯著增溫，旗下越南新廠4月一度因美國關稅而暫停施工，但已在7月復工，投產時點自原規劃的2025年第二季往後順延一個季度。公司表示，相關設備進駐與人員訓練正在加速，預期未來營收貢獻可望進一步放大。

鴻呈經營層表示，目前主要營收來自iSMART六大領域，其中伺服器及公共應用合計超過五成，線材（Cable）占整體比重高達83%。越南北寧廠區持續擴線，現有產能由5000平方公尺擴增至1萬平方公尺；新建2.3萬平方公尺廠房也在推進，受關稅政策干擾而延宕至明年第三季投產。

鴻呈目前中國與越南的產能比例約7：3，兩者目標在2027年左右打平。為消化伺服器大客戶需求，公司已在台北增聘二、三十位幹部，並同步擴充海外人力，惟高速線生產涉及少量多樣的客製化設計，培訓周期長，產能仍為短期瓶頸。

展望下半年，消費性通訊與工控需求將略有衰退，但伺服器訂單強勁，足以抵銷衰退，帶動全年成長。公司預估2025年伺服器相關營收比重可達40%至50%，良率已提升至95%以上，後續隨產能開出，營收貢獻將於第四季起顯著顯現。

在技術路線上，鴻呈持續強化高速與高功率線材研發，周邊互連介面（PCIe）第5代（Gen5）已是主力，今年送樣第6代（Gen6），2026年將進入高階伺服器量產，並同步投入第7代（Gen7）研發。由於線徑更細、速率更快，損耗控制難度提升，進入門檻高，也成為公司維持毛利的重要關鍵。

公司同時開發智慧電源線（Smart Power Cable），可在溫度過高時主動回報系統或斷電，以降低燒機風險；在液冷應用則已出貨漏液偵測線材（Leak Detect Cable），用於監測滲漏狀況，並計劃在9月與英特爾（Intel）合作，在海外技術峰會展示浸沒式冷卻方案。

管理層指出，AI伺服器現在已進入GB200向GB300過渡期，客戶出現少量多樣需求，使生產程序更為複雜，但也構築更高的進入門檻。配合伺服器高速傳輸、液冷與高功率需求的長期趨勢，公司將持續擴產並加碼研發，以掌握新一輪成長契機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財