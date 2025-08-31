日全面檢討移民政策 出現「這現象」恐限制外國人入境

鑑於日本外國人數量迅速增加，日本政府將開始對移民政策進行根本性審查，包括是否設定人數上限。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕鑑於日本外國人數量迅速增加，日本政府將開始對移民政策進行根本性審查，包括是否設定人數上限。報告指出，主要關注點在於防止像其他七國集團已開發國家那樣，外國公民與本國公民之間出現社會隔閡。報告指出，「如果出現摩擦超過可容忍水準」的跡象，可能會考慮限制外國公民入境。

日本法務大臣鈴木圭介發布的報告顯示，預計很快就會成立一個新的工作小組，對外國居民數量增加的影響進行調查，調查結果將用於制定未來的移民政策。

鈴木在新聞發布會上表示：其他國家在融合方面一直舉步維艱，很多情況下導致了社會分裂或政治動盪。日本也必須提前做好準備。

自2月以來，大臣與熟悉移民政策的學者舉行了一系列私人會議，以確定接納外國人的關鍵問題。經過6個月的討論後完成的中期報告指出，隨著外國人比例的上升，對日本社會的影響將會增大，各種複雜的挑戰可能會出現。

外國居民數量加速增長 審視移民政策

他補充說：我們目前正面臨人口下降的局面，與此同時，外國居民的數量正在加速增長。隨著外國居民比例預計將達到10%，預測和分析日本未來將發展成什麼樣的社會和經濟，並審視我們對外國居民政策的基本方針至關重要。

目前，外國居民僅佔日本總人口的2.82%，但預計到2070年將達到10.8%。然而，出生率下降和外國居民數量的增加可能會加速這一進程。報告顯示，2024年日本的出生人口數量將降至69萬以下，而這一水準預計要到2039年才會達到。同時，近年來外國居民數量激增，自疫情結束以來每年增加30萬人，到2024年將超過35萬人。

