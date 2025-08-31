晴時多雲

三星恢復美2奈米建廠部署 年底產能估「這麼多」

2025/08/31 18:02

為了與台積電競爭，三星已恢復在美國泰勒工廠的投資，包括人員部署、新代工設備的整合，為2奈米製程的生產做準備。（資料合成照）為了與台積電競爭，三星已恢復在美國泰勒工廠的投資，包括人員部署、新代工設備的整合，為2奈米製程的生產做準備。（資料合成照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了與台積電競爭，韓國半導體巨頭三星已恢復在美國泰勒工廠的投資，包括人員部署、新代工設備的整合，為2奈米製程的生產做準備。

鑑於過去幾季三星的代工業務低迷，其在美國的投資也一直很少，因此其在美國的計畫也隨之調整。然而，隨著川普政府大力推崇「美國製造」的理念，以及美國客戶對三星2奈米製程的興趣，據報導，這家韓國巨頭已恢復對其泰勒工廠的投資。

三星已完成泰勒工廠的人員選拔，並將分兩階段部署，分別於9月和11月開始。更重要的是，泰勒工廠新增了一位「代工主管」，這意味著該工廠將成為三星美國業務中一個獨立且重要的實體。

在與特斯拉達成生產AI6晶片的協議後，三星在美國製造的力度得到了進一步加強，而該協議要求在泰勒工廠生產2奈米製程。

現在，三星將在該代工廠建造一條2奈米生產線，到年底產能將達到每月1萬6000至1萬7000片12吋晶圓。然而，據稱大規模量產的既定目標大約在2026年底或2027年初，這取決於SF2良率如何隨著時間的推移而穩定下來。

三星希望透過其泰勒工廠的雄心壯志吸引輝達、蘋果和超微等美國主要客戶，但競爭將更加激烈，尤其是考慮到英特爾和台積電在美國製程規模方面不相上下。

