聯發科家庭日首登大巨蛋 蔡明介親自帶隊觀賞「龍象大戰」

2025/08/31 17:41

聯發科技2025年家庭日首登大巨蛋，董事長蔡明介（後排右五）親自帶隊。（聯發科提供）聯發科技2025年家庭日首登大巨蛋，董事長蔡明介（後排右五）親自帶隊。（聯發科提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科家庭日繼去年在六福村主題樂園包場同樂後，今年以「聯發精神 全力出擊」為主題，由董事長蔡明介與超過2萬5000名的同仁及眷屬共同前進大巨蛋，觀賞中華職棒賽事經典的「龍象大戰」，搭配特別安排的賽後演唱會，由動力火車、蔡健雅、盧廣仲等金曲歌手同場開唱。此外，聯發科也會將當天所打出安打及全壘打轉換為公益捐贈金額，延續長期對永續及環境的支持。

蔡明介於致詞時表示，今天很難得聯發科技家庭日第一次在台北舉辦，也是大巨蛋成立之後最大規模的企業參與棒球賽事，很榮幸能夠跟所有同仁、親友們與球迷一起參與及見證這個里程碑。

他表示，棒球是我們社會上最重要共同的記憶跟經驗，他自己也是球迷，記得1970年代，大學時期半夜起來看世界盃少棒的轉播，90年代開始有職棒之後，也陪著小孩在成長過程偶爾去參加職棒比賽，甚至在看到去年世界盃12強冠軍賽，看得高潮起伏又興奮又感動。

蔡明介說，今天在大巨蛋跟同仁親友球迷一起參加這個賽事真的很不錯，希望是一個很好的體驗。最後，謝謝聯發科技的同仁與家人長期的支持，聯發科今天邁入第28周年，將繼續往前邁進再創成功。

