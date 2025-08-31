晴時多雲

「帶槍投靠」對手 馬斯克旗下xAI告前工程師竊密助OpenAI

2025/08/31 17:30

「帶槍投靠」對手 馬斯克旗下xAI告前工程師竊密助OpenAI馬斯克親自在X平台上回應其公司xAI控告前工程師李學辰（音）的竊密案。他在一則推文下留言怒控：「他接受了OpenAI的聘用，然後上傳了我們整個程式碼庫！」。（圖擷取自X平台）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕矽谷AI巨頭的戰爭，正從市場競爭，延燒到法庭肉搏！根據路透報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智慧新創公司xAI，已正式對一名前工程師提起訴訟，指控其竊取與Grok聊天機器人相關的商業機密，並「帶槍投靠」至競爭對手OpenAI。

這起訴訟不僅凸顯了科技巨頭間激烈的人才爭奪戰，更為馬斯克與他曾共同創辦、如今卻視為死敵的OpenAI之間的全面戰爭，增添了最新的火藥味。

根據xAI於8月28日向加州聯邦法院提交的訴狀，名為李學辰（Xuechen Li，音譯）的前工程師，竊取了公司關於「具備優於ChatGPT功能的尖端AI技術」的機密資訊，意圖將這些商業機密帶到他在OpenAI的新工作中使用。部分社群媒體則揭露李姓工程師來自中國，自稱為加拿大公民，但居住在加州的山景城。

訴狀指出，該名工程師去年開始在xAI任職，協助訓練與開發Grok。然而，就在他接受了OpenAI的工作邀約，並賣掉了價值700萬美元（約新台幣2.14億元）的xAI股票後不久，便在今年7月竊取了公司的商業機密。

xAI更在訴狀中驚爆，在8月14日的一場會議中，李姓工程師已親口承認竊取公司檔案並試圖「掩蓋蹤跡」。公司事後更在他的個人設備上，發現了其他他並未主動揭露的被盜資料。

xAI主張，這些被竊的機密，可能讓OpenAI得以用xAI「更具創新性的AI與想像力豐富的功能」來強化其ChatGPT。

全面開戰 求償並申請禁制令阻其入職

這起竊密案，是馬斯克與OpenAI之間多條戰線的最新一條。此前，馬斯克已分別控告OpenAI及其執行長奧特曼（Sam Altman）背離初衷；OpenAI則反告馬斯克騷擾；馬斯克的xAI更在8月25日，聯合控告OpenAI與蘋果（Apple）壟斷AI聊天機器人市場。

報導指出，此次，xAI除了向法院要求金額未明的金錢賠償外，更申請了緊急限制令，意圖在法律上阻止李姓工程師前往OpenAI任職，凸顯這場AI人才與技術保衛戰的激烈程度。

