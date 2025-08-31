晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

綠色粉末變黃金？日本抹茶價格飆新高

2025/08/31 17:02

日本抹茶受到許多人歡迎，價格也水漲船高。（法新社）日本抹茶受到許多人歡迎，價格也水漲船高。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》報導，全球日本茶協會稱，今年京都春季拍賣會上碾茶（抹茶原料茶葉）的價格較去年同期飆漲170%，達到每公斤8235日圓（約台幣1729元），創新高。由於全球掀起抹茶熱潮及日本熱浪威脅，造成日本抹茶供應短缺，持續推高價格，茶葉巨頭伊藤園計劃從 9 月起將多種產品的價格調漲 50% 至 100%。

報導指出，抹茶因富含抗氧化功效在社群平台瘋傳，近年來需求激增，加上疫後旅遊業繁榮也推高日本抹茶價格。

根據日本財務省的數據，去年日本綠茶出口額達364億日圓（約台幣76.4億），是10年前的4倍。其中約44%銷往美國，多為抹茶等粉末狀產品。

由於需求攀升及日本遭逢熱浪，衝擊供應並推高價格。全球日本茶協會稱，今年京都春季拍賣會上的碾茶價格較去年同期上漲了170% ，達到每公斤8235日圓，打破了2016年創下的每公斤4862日圓（約台幣1021元）的紀錄。

許多零售商也說，抹茶價格其實在去年就漲了一倍，即使在東京，想找到一小罐抹茶粉也變得越來越困難。商店正在實施限購政策，以延長庫存供應，防止囤貨，並打擊未經授權的轉售者。然而，對於創紀錄的訪日遊客來說，抹茶仍然是受歡迎的紀念品。

鑒於抹茶採購和生產競爭非常激烈，日本綠茶第一品牌伊藤園 5 月成立專門的部門。該公司預測今年集團海外銷售額將成長 11%，由於原材料和勞動力成本上漲，伊藤園從 9 月起將多種產品的價格提高 50% 至 100%。

伊藤園新抹茶部門的經理 Yasutaka Yokomichi 說，抹茶的受歡迎程度令人難以置信，我們自己的工廠和所有承包商都擠滿了人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財