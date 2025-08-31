綠色粉末變黃金？日本抹茶價格飆新高

日本抹茶受到許多人歡迎，價格也水漲船高。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》報導，全球日本茶協會稱，今年京都春季拍賣會上碾茶（抹茶原料茶葉）的價格較去年同期飆漲170%，達到每公斤8235日圓（約台幣1729元），創新高。由於全球掀起抹茶熱潮及日本熱浪威脅，造成日本抹茶供應短缺，持續推高價格，茶葉巨頭伊藤園計劃從 9 月起將多種產品的價格調漲 50% 至 100%。

報導指出，抹茶因富含抗氧化功效在社群平台瘋傳，近年來需求激增，加上疫後旅遊業繁榮也推高日本抹茶價格。

根據日本財務省的數據，去年日本綠茶出口額達364億日圓（約台幣76.4億），是10年前的4倍。其中約44%銷往美國，多為抹茶等粉末狀產品。

由於需求攀升及日本遭逢熱浪，衝擊供應並推高價格。全球日本茶協會稱，今年京都春季拍賣會上的碾茶價格較去年同期上漲了170% ，達到每公斤8235日圓，打破了2016年創下的每公斤4862日圓（約台幣1021元）的紀錄。

許多零售商也說，抹茶價格其實在去年就漲了一倍，即使在東京，想找到一小罐抹茶粉也變得越來越困難。商店正在實施限購政策，以延長庫存供應，防止囤貨，並打擊未經授權的轉售者。然而，對於創紀錄的訪日遊客來說，抹茶仍然是受歡迎的紀念品。

鑒於抹茶採購和生產競爭非常激烈，日本綠茶第一品牌伊藤園 5 月成立專門的部門。該公司預測今年集團海外銷售額將成長 11%，由於原材料和勞動力成本上漲，伊藤園從 9 月起將多種產品的價格提高 50% 至 100%。

伊藤園新抹茶部門的經理 Yasutaka Yokomichi 說，抹茶的受歡迎程度令人難以置信，我們自己的工廠和所有承包商都擠滿了人。

