川普關稅遭判違法！彭博揭裁決藏「1伏筆」 這國正樂翻天

美國總統川普實施的全球關稅，遭聯邦上訴法院裁定為非法。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對全球拋出對等關稅，然而，美國聯邦上訴法院29日裁定，其所祭出的關稅屬「非法」。雖然表面上川普輸得徹底，但最新裁定暗示，即使未來禁止對等關稅也可能僅適用本案實際提請訴訟方。有專家分析，這裁定埋下的「伏筆」，讓美國的貿易夥伴們正暈頭轉向、困惑不已，相較之下，唯獨遭課50%關稅的印度「肯定樂翻天」。

《彭博》報導，美國聯邦巡迴上訴法院於週五（8月29日）以7比4的裁決結果，認定川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的關稅違法，這對川普而言是一大挫敗。裁決多數意見維持了美國國際貿易法院5月的判決，認定這些關稅非法，但同時法院也「留後門」同意川普的請求，在案件審理期間維持關稅不變，給予寬限期，讓這些關稅可維持到10月14日，並暗示若未來頒布禁令，可能僅適用於那些實際提請訴訟方。接下來，川普政府可能迅速上訴至最高法院。

然而，《彭博》報導，亞洲協會政策研究所副總裁、前美國資深貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）表示，「此刻，美國的貿易夥伴現在肯定是暈頭轉向、困惑不已」，她指出，許多國家已與美方達成協議，部分國家還在談判。

卡特勒認為，川普政府擔心的貿易談判風險恐怕成為現實。她指出，遭課50%關稅的印度「肯定樂翻天」，而中國則「可能正在重新衡量是否在談判中讓步」。

她補充道，歐盟為國內批准協議的努力恐將受質疑；而日本與南韓雖然和美方口頭上已有協議，但缺乏書面文件，可能選擇放慢談判腳步，直到美國法律狀況更明朗，同時繼續施壓降低汽車關稅。

