預售屋買氣退燒》比腰斬還慘 大新竹上半年賣不到1千戶

〔記者徐義平／台北報導〕房貸資金卡關，不單衝擊成屋買氣，連帶導致預售屋買氣冷清，根據內政部實價網彙整的預售屋實價揭露，六都加新竹縣市、上半年沒有一個都會區預售屋揭露件數突破5千件，對比去年同期的新北市、桃園市、台中市以及高雄市全數突破1萬件，今年買氣比腰斬還要慘，新竹縣市上半年甚至賣不到1千戶。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，中、南部預售屋買氣衰退程度大過北部，主要因為帶動地區發展火車的科技業，目前都尚在建廠階段，離投產時間還早，工作人口未到位，因此生活機能普遍缺乏，很難獲得本地、剛需買盤青睞。

再來是中南部的房價結構與北部不同，建築成本比例較高，因此市場過了拐點，建商調整房價空間有限，而一旦開啟價格戰，中、小型建商往往直接被輾壓，因此不但買方收手，連建商都會帶頭減量投資，因此量能熄火的現象較明顯。

根據最新彙整，上半年全台預售屋揭露件數約2.25萬件，對比去年同期的8.24萬件、年減幅高達72.69%，相當於1天全台只賣125件，進一步觀察六都加新竹縣市上半年預售屋揭露件數，以新竹縣市最少，上半年僅賣掉828件，1天成交不到5件。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，竹科工程師買盤的嗅覺十分敏銳，在央行出手後買氣驟減，潛在買方多把手上資金轉進股市，導致房市觀望氛圍濃厚。另一方面，今年來新竹縣市推案供給量低，且欠缺指標型建案，難以引起買家興致。

科技新貴嗅覺敏銳 買房不如先買股

而且越往南走、預售屋買氣越差，新竹以南的主要都會區、上半年預售屋揭露件數全數不到3500件，其中台南僅有1470件、高雄則有2029件，對比去年同期，桃園以南都會區的年減幅均為7成起跳，而高雄市預售屋買氣年減幅更高達8成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去二至三年房價漲幅可觀，民眾面對歷史高價也相對謹慎，因此看到主要都會區都呈現量縮，尤其是房價飆漲的區域，買氣縮手的更為明顯，未來需要時間消化過去二至三年的房價漲幅。

