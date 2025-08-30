晴時多雲

中國社保即將強制開徵 網嘆：月薪剩1300人民幣 戾氣越來越重

2025/08/30 09:35

中國網友透露有部分工作扣掉社保只剩1300人民幣，引起不少共鳴。（路透）中國網友透露有部分工作扣掉社保只剩1300人民幣，引起不少共鳴。（路透）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國即將於9月1日起強制民眾繳納社會保險，有網友PO出影片直指現在有部分工作扣掉社保只剩1300人民幣（約新台幣5574元），引起不少共鳴，還有人透露現在社會的戾氣變得越來越重了。

在中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）上傳影片的網友，分享了自己在家裡「躺平」的生活，就是每天睡到自然醒，起來後再打遊戲打到晚上，原本還有些罪惡感，但他聽說有工作在繳社保後實拿1300人民幣，心裡就對「躺平」感到好一點了。

其他中國網友看完影片後紛紛留言，有人表示自己是國小代課教師兼班主任，每個月薪水扣除雜七雜八的剩下1200至1300人民幣，而且下班後還要接電話加班；還有人透露他是上6天休1天的櫃台人員，之後繳完社保確實只有1300人民幣。

1名中國網友指出，他2011年在餐廳當服務生月薪是1800人民幣（約新台幣7718元），沒想到現在是越活越回去；有人則感嘆2年前身邊的人都很樂觀，就只有自己因為太窮充滿戾氣，結果現在大家的戾氣都變得比他還重了。

