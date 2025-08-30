晴時多雲

預期需求低迷、供應增 國際油價4月以來月線首度收黑

2025/08/30 09:07

國際油價週五（29日）下跌。（彭博資料照） 國際油價週五（29日）下跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕由於交易商預計全球最大石油市場美國的需求將減弱，而石油輸出國家組織和盟國（OPEC+）今年秋季供應將增加，週五（6日）國際油價下跌，4月以來首見月線收黑。

《路透》報導，紐約西德州中級原油10月交割價下跌0.59美元，或0.9％，收每桶64.01美元，8月累計下跌7.6％；布蘭特原油11月交割價跌0.53美元，或0.7％，收每桶67.48美元。

PVM Oil Associates分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示，市場將在將在一定程度上將注意力轉向下週的OPEC+會議。他們預計將加速增產以重新奪回市佔，這將導致原油產量增加，提高了全球供應前景，並對全球油價造成壓力。

美國夏季駕駛旺季將隨著週一勞動節假期一同結束，這也代表作為最大燃油市場的美國最高需求期的結束。

另外，川普週三（27日）將印度進口商品關稅提高1倍至50％，投資人也關注印度面對美國施壓停止購買俄油做出的反應。交易商表示，至今為止，印度一直不顧美方反對，預計9月俄羅斯對印度的石油出口將持續增加。

