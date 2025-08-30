晴時多雲

全面圍堵中企 美調查印度、寮國和印尼太陽能電池板進口

2025/08/30 09:37

美國國際貿易委員會週五（29日）投票決定將繼續調查來自印度、寮國和印尼的太陽能電池板。（美聯社資料照）美國國際貿易委員會週五（29日）投票決定將繼續調查來自印度、寮國和印尼的太陽能電池板。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國國際貿易委員會（U.S. International Trade Commission）週五（29日）投票決定將繼續調查來自印度、寮國和印尼的太陽能電池板是否在抑制美國製造業發展，這一關鍵步驟可能導致美國對這些進口商品徵收關稅，避免更多由中企生產的商品鑽漏洞進入美國市場。

《路透》報導，這項裁決對於美國太陽能製造商來說是一項勝利，他們表示，在這些國家營運的中國企業獲得了不公平的政府補貼，其產品在美國的售價低於生產成本。而美國製造商正尋求監管機構保護他們在美國本土工廠的數十億美元投資。

美國太陽能製造與貿易聯盟（Alliance for American Solar Manufacturing and Trade）首席法律顧問、Wiley Rein LLP合夥人布萊特比爾（Tim Brightbill）表示，這項裁決證實了訴狀中提出的指控，美國太陽能製造商正在遭受不公平貿易進口商品的削弱和損害。寮國、印尼和印度的中資企業和其他公司正在利用不公平的做法破壞美國就業和投資。

這起訴訟由美國太陽能製造商聯盟於今年7月提出，該團體成員包括First Solar、南韓韓華集團（Hanwha）旗下的Qcells等公司。該組織指出，去年來自印度、印尼和寮國的進口額飆升至16億美元（約新台幣490.64億元），高於2022年的2.89億美元（約新台幣88.62億元）。據稱，這些進口商品中有很多是從那些已經面臨美國對東南亞太陽能關稅的國家轉移過來。

美國商務部將繼續對這3國進口商品進行調查，預計將於10月10日左右對反補貼稅做出初步裁定，並於12月24日左右對反傾銷稅做出初步裁定。

