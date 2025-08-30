晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美股收盤》費半重跌逾3％！輝達連3黑 台積電ADR下殺

2025/08/30 05:47

週五美股跌。（法新社）週五美股跌。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會關注的通膨指標，核心PCE物價指數7月上升2.9％，符合預期，投資人在美國勞動節長週末前撤回金、先行獲利，戴爾、輝達和其他人工智慧相關股票領跌，美股週五收黑。道瓊工業指數下跌92點或0.2％，標普500指數跌0.64％，那指跌逾1.2％，費城半導體指數重跌3.15％，台積電ADR下挫3.11％，收在230.87美元。

綜合外媒報導，美國商務部29日公布，排除食品與能源價格，7月核心個人消費支出物價指數（PCE）經季節調整年增2.9％，較上月上升0.1個百分點，並創2月以來最高點，符合道瓊預期。

戴爾科技因人工智慧優化伺服器的高製造成本和日益激烈的競爭，掩蓋了該公司對人工智慧基礎設施的樂觀需求預測，股價下跌近9％，成為標普500指數中跌幅最大的成分股之一。

輝達則下跌3.32％，為連續第三天下跌，這家人工智慧巨頭週三發布的季度報告未能達到投資者的高度預期，但也證實了與人工智慧基礎設施相關的支出仍然強勁。阿里巴巴ADR飆漲近13％，成為華爾街交易量最大的股票之一，此前這家中國公司公布其雲端運算業務季度成長優於預期，此外，《華爾街日報》報道稱，阿里巴巴已開發出一款新型人工智慧晶片。

道瓊工業指數下跌92.02點或0.2％，收45544.88點。

那斯達克指數下跌249.61點或1.15％，收21455.55點。

S&P 500指數下跌41.60點或0.64％，收6460.26點。

費城半導體指數下跌184.11點或3.15％，收5668.94點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財