美股收盤》費半重跌逾3％！輝達連3黑 台積電ADR下殺

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會關注的通膨指標，核心PCE物價指數7月上升2.9％，符合預期，投資人在美國勞動節長週末前撤回金、先行獲利，戴爾、輝達和其他人工智慧相關股票領跌，美股週五收黑。道瓊工業指數下跌92點或0.2％，標普500指數跌0.64％，那指跌逾1.2％，費城半導體指數重跌3.15％，台積電ADR下挫3.11％，收在230.87美元。

綜合外媒報導，美國商務部29日公布，排除食品與能源價格，7月核心個人消費支出物價指數（PCE）經季節調整年增2.9％，較上月上升0.1個百分點，並創2月以來最高點，符合道瓊預期。

戴爾科技因人工智慧優化伺服器的高製造成本和日益激烈的競爭，掩蓋了該公司對人工智慧基礎設施的樂觀需求預測，股價下跌近9％，成為標普500指數中跌幅最大的成分股之一。

輝達則下跌3.32％，為連續第三天下跌，這家人工智慧巨頭週三發布的季度報告未能達到投資者的高度預期，但也證實了與人工智慧基礎設施相關的支出仍然強勁。阿里巴巴ADR飆漲近13％，成為華爾街交易量最大的股票之一，此前這家中國公司公布其雲端運算業務季度成長優於預期，此外，《華爾街日報》報道稱，阿里巴巴已開發出一款新型人工智慧晶片。

道瓊工業指數下跌92.02點或0.2％，收45544.88點。

那斯達克指數下跌249.61點或1.15％，收21455.55點。

S&P 500指數下跌41.60點或0.64％，收6460.26點。

費城半導體指數下跌184.11點或3.15％，收5668.94點。

