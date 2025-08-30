美超微披露財務控管存在弱點　盤中股價重挫近5%

〔中央社〕人工智慧（AI）優化伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）重申，財務報告的內部控管仍存在弱點，今天在美股盤中重挫近5%。

路透社報導，美超微在28日提交的監管文件中披露，尚未解決的問題可能對公司及時且準確地呈報營運結果造成「不利影響」。

根據截至6月30日的會計年度報告，美超微重申曾於今年5月季報中發出的類似聲明，並表示正在努力解決這些問題。

去年，總部設於加州聖荷西（San Jose）的美超微錯過8月提交年度財報的截止日期，安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）接著於10月以對這家公司治理及透明度存有疑慮為由辭去審計職務。

美超微已於今年稍早提交了延宕已久的年度報告。

美超微今天在美股盤中重挫，若跌勢持續，約260億美元的公司市值將蒸發逾10億美元。

美超微的競爭對手戴爾（Dell）股價今天盤中大跌約10%，因AI伺服器的製造成本高昂及競爭加劇，抵銷對AI基礎設施需求的樂觀預測。1140830

