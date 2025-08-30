台積電逃過一劫！美祭新令 撤銷三星、SK海力士和英特爾在中製造晶片豁免

美祭新令，撤銷三星、SK海力士和英特爾在中製造晶片豁免。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國出口管制再收緊，根據美國最新聯邦公報，美國將撤銷三星、SK海力士和英特爾在中國取得美國半導體製造設備的豁免許可，並設定120天寬限期，此舉意味這些企業未來若要引進先進製程設備，必須逐案申請許可，等同收緊出口管制，也凸顯美方限制中國取得尖端晶片技術的決心，值得注意的是，最新公告未提到台積電。

路透社報導，美國商務部2022年對美國半導體製造設備銷往中國實施全面禁令時，讓美商英特爾及三星和SK海力士享有豁免，准許他們繼續在中國生產晶片。

請繼續往下閱讀...

如今這些公司若要在中國買到美國的半導體製造設備，將必須取得許可證。

新的發照政策很可能使得美國半導體生產設備製造商科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）和應用材料（Applied Materials）對中國的銷售減少，也可能有助於三星和SK海力士在記憶體晶片市場的主要美國對手美光（Micron）。

英特爾雖已在若干年前將位於中國大連的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）製造廠賣給SK海力士，但直到今年仍持續在生產晶圓。

聯邦公報公告，這些企業的豁免將在 120 天後到期，之後若要繼續進口晶片製造設備，必須逐案申請許可。此舉將修改原先的「已驗證最終用戶」（Validated End-User, VEU） 規則，可能限制它們在中國的晶片生產，並危及北京獲取特定技術的能力。

彭博報導，美國商務部在聲明中強調，不會批准任何允許企業「擴大產能或升級技術」的中國廠區許可，凸顯收緊管制的決心。負責出口管制的商務部次長 Jeffrey Kessler 表示，川普政府致力於堵上出口管制漏洞，尤其是避免美國企業陷入競爭劣勢，此次決定是邁向這一承諾的重要一步。

此決策也正值美國總統川普本週與南韓總統李在明於白宮會晤後不久。兩人週一剛敲定協議，將南韓商品關稅定為 15%，避開了川普原先威脅的 25%。南韓產業通商資源部則表示，美方在宣布前已向首爾簡報，並將持續與美方溝通，以減輕對南韓企業的衝擊。該部門並強調，中國廠區的穩定運作對全球半導體供應鏈至關重要。

市場分析人士認為，此舉將削弱中國半導體產能的穩定性，同時也對三星與 SK 海力士的中國業務構成挑戰。由於中國仍是全球消費性電子組裝的重要中心，供應鏈可能面臨新的不確定性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法