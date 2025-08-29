晴時多雲

美7月核心通膨年增2.9％ 創2月以來最高

2025/08/29 22:22

聯準會開啟9月降息之門。（路透）聯準會開啟9月降息之門。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕根據聯準會（Fed）偏好的通膨指標，美國7月通膨小幅上升，顯示總統川普的關稅措施正對美國經濟產生影響。美國商務部29日公佈，排除食品與能源價格，7月核心個人消費支出物價指數（PCE）經季節調整年增2.9％，較上月上升0.1個百分點，並創2月以來最高點，符合道瓊預期。

數據顯示，核心PCE月增0.3%，也符合預期。整體PCE年增2.6％、月增0.2％，符合經濟學家預期。隨著通膨走勢，消費支出月增0.2％，符合預期，個人所得上升0.4％，也符合市場普遍預期。

聯準會設定的通膨目標為2％，相關數據顯示，美國經濟距聯準會對通膨感到放心的程度還有一大段差距。

儘管如此，市場預期聯準會在9月舉行的政策會議將恢復降息。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）28日演說強調，他支持降息一次，而如果勞動市場的數據持續疲軟，他支持更大幅度降息。

摩根士丹利財富管理首席經濟策略師詹特納（Ellen Zentner）說，「聯準會開啟降息之門，但降息幅度取決於是否勞動市場疲軟的風險持續大於通膨上升的風險；當前PCE數據將使焦點集中在勞動市場，市場仍偏向支持9月降息」。

