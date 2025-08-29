00918公告每單位配發0.52 年化殖利率逾9％

利高填息30（00918）公告每單位將配發0.52元。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕大華優利高填息30（00918）公告最新一期配息評價結果，每單位將配發0.52元，較上次配息0.7元下滑，以今日收盤價22.72元換算，年化殖利率仍逾9.15%。預計將在9月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在9月17日買進，本次股利將在10月15日發放。

美國聯準會主席鮑爾於上週的全球央行年會中釋出降息訊號，資金行情可望啟動，激勵台股走高。00918經理人郭修誠分析，進入9月，全球關稅戰引發的通膨效應可能陸續浮現，加上後續仍有美國232條款調查待公布，在眾多變數影響下，預期台股為高檔盤堅震盪的格局，但法人對台股第四季展望普遍樂觀看待，建議投資人可把握9月震盪拉回時機逢低布局。

郭修誠表示，就產業面觀察，AI人工智慧仍是台股最強動能，美國4大雲端服務供應業者皆加大力道投資雲端與AI基礎建設，2025年投資總額已經突破3500億美元，帶動AI伺服器供應鏈和相關資安需求大幅成長，並加速機器人產業發展，建議投資人持續關注相關投資機會。另外，金融股法說會陸續登場，法人對金融股展望普遍正向看待，並看好可受益於保險業投資收益回升。

郭修誠指出，00918成分股追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，每年2次定期換股，精選獲利品質佳、高填息紀錄的企業，並且均衡配置於科技、傳產與金融產業，使00918不僅配息紀錄吸睛，更具有較佳之填息能力。根據大華銀投信官網，00918掛牌以來累計配息9次，共順利填息6次。

郭修誠也提醒，當前台股位階處於相對高檔，投資人要為震盪做好準備，也可伺機增加台股部位，建議挖掘過去修正後回彈能力佳的高股息ETF，同時考量長期含息報酬率表現等因素進行布局。

