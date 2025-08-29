晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

00918公告每單位配發0.52 年化殖利率逾9％

2025/08/29 20:35

利高填息30（00918）公告每單位將配發0.52元。（資料照）利高填息30（00918）公告每單位將配發0.52元。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕大華優利高填息30（00918）公告最新一期配息評價結果，每單位將配發0.52元，較上次配息0.7元下滑，以今日收盤價22.72元換算，年化殖利率仍逾9.15%。預計將在9月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在9月17日買進，本次股利將在10月15日發放。

美國聯準會主席鮑爾於上週的全球央行年會中釋出降息訊號，資金行情可望啟動，激勵台股走高。00918經理人郭修誠分析，進入9月，全球關稅戰引發的通膨效應可能陸續浮現，加上後續仍有美國232條款調查待公布，在眾多變數影響下，預期台股為高檔盤堅震盪的格局，但法人對台股第四季展望普遍樂觀看待，建議投資人可把握9月震盪拉回時機逢低布局。

郭修誠表示，就產業面觀察，AI人工智慧仍是台股最強動能，美國4大雲端服務供應業者皆加大力道投資雲端與AI基礎建設，2025年投資總額已經突破3500億美元，帶動AI伺服器供應鏈和相關資安需求大幅成長，並加速機器人產業發展，建議投資人持續關注相關投資機會。另外，金融股法說會陸續登場，法人對金融股展望普遍正向看待，並看好可受益於保險業投資收益回升。

郭修誠指出，00918成分股追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，每年2次定期換股，精選獲利品質佳、高填息紀錄的企業，並且均衡配置於科技、傳產與金融產業，使00918不僅配息紀錄吸睛，更具有較佳之填息能力。根據大華銀投信官網，00918掛牌以來累計配息9次，共順利填息6次。

郭修誠也提醒，當前台股位階處於相對高檔，投資人要為震盪做好準備，也可伺機增加台股部位，建議挖掘過去修正後回彈能力佳的高股息ETF，同時考量長期含息報酬率表現等因素進行布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財