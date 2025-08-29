晴時多雲

顧能：AI PC 明年滲透率過半 2029年成市場新常態

2025/08/29 19:30

顧能最新預測指出，人工智慧個人電腦正加速普及，2026年滲透率將突破五成。（記者方韋傑攝）顧能最新預測指出，人工智慧個人電腦正加速普及，2026年滲透率將突破五成。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕國際研調機構顧能（Gartner）最新預測指出，人工智慧個人電腦（AI PC）正加速普及，2026年滲透率將突破五成，代表AI PC將正式進入主流市場，並在2029年成為市場常態。顧能強調，儘管短期內仍受關稅與需求遞延影響，但長期成長趨勢已經確立。

根據顧能數據，2024年AI PC佔整體PC市場15.6%，出貨量3814萬台；2025年滲透率將提升至31%，出貨7779萬台；到2026年更達54.7%，出貨量超過1.43億台。顧能認為，2025至2026年將是市場拐點，AI PC將從新興趨勢跨入大規模普及階段。

進一步觀察產品結構，筆電仍是推動主力。2026年AI筆電市佔率預估達58.7%，高於桌機的42.1%，顯示行動化需求是主流驅動力。不過桌機的成長曲線更為陡峭，從2024年僅3.8%的市佔，三年內快速提升至四成以上，顯示企業端應用的滲透速度正在加快。

在處理器平台上，市場呈現消費與企業需求分歧。顧能指出，消費市場將逐步偏向Arm架構筆電，隨著應用相容性問題改善，Arm市佔持續增加；反觀企業市場，仍以x86搭配Windows為主，2025年在AI商用筆電中的市佔率預計達71%，Arm僅24%，顯示傳統生態系仍佔據主導。

隨著AI PC普及，軟體廠商的投資腳步也將加快。顧能預期，到2026年將有40%軟體廠商把AI功能直接導入PC端，高於2024年的2%。小型語言模型（SLMs）將成為關鍵，能在本地端運行AI功能，不僅反應速度更快，也降低能耗並保障使用者隱私，減少對雲端服務的依賴。

顧能認為，「AI PC的未來重點在於客製化」，廠商必須超越硬體思維，打造以使用者為中心的軟體定義產品，針對不同角色與應用場景設計專屬功能。從2026年滲透率過半，到2029年成為市場常態，AI PC的普及將為全球PC產業開啟全新的成長循環。

