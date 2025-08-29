晴時多雲

美元走強、區域市場回溫 三大顯卡廠前景按讚

2025/08/29 18:34

技嘉顯卡銷售表現亮眼，營運動能樂觀。（記者方韋傑攝）技嘉顯卡銷售表現亮眼，營運動能樂觀。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕技嘉（2376）、微星（2377）與華擎（3515）等三大顯卡廠在AI伺服器、顯卡新品及市場拓展的帶動下，未來營運展望整體正面。儘管毛利率、關稅因素仍然存在挑戰，但市場態度偏向樂觀，尤其近期美元兌新台幣匯率已從第二季的 1:29回到1:30，法人認為，對於顯卡廠結算營收更是一大助力，將有助於改善獲利表現。

技嘉AI伺服器需求持續強勁，加上顯卡銷售表現亮眼，營運動能依舊樂觀。儘管客戶受到美國關稅影響，第二季提前拉貨，但隨著新台幣匯率回到30元，法人預期能對下半年獲利帶來正面效果，看好技嘉在 AI 伺服器推動下的長期營收與盈利表現。公司已計畫在美國與馬來西亞擴建生產基地，以滿足市場需求。

微星旗下搭載輝達、超微新AI晶片的產品備受矚目，隨著美國產線投資落實，微星伺服器業務有望成為長期成長支柱，2026年出貨量將優於去年，成為營收成長的主要動能。在供料趨於穩定、美元走強的情況下，法人認為，微星財務表現可望改善，特別是電競品牌深耕全球市場，有利於藉助區域景氣回穩帶動銷售。

華擎受惠於AI伺服器與顯卡需求的雙重推升，加上工業電腦業務復甦、智慧物聯網（AloT）應用拓展，全年營收呈現逐季上升趨勢。法人看好技術創新與市場開拓，能為公司奠定良好基礎。有鑑於超微（AMD）新一代產品推出，可望帶動主機板銷售，短期須留意利潤波動。

從三大顯卡廠全力搶攻AI PC商機來看，產業人士指出，AI PC不僅是硬體升級，而是軟硬整合的轉型契機。隨著使用者與AI PC的互動愈深，廠商將持續優化體驗、強化品牌黏著度，以利提升全球市占率表現。

