台積電稱霸先進製程！三星推第二代2奈米急追卻爆出1慘事

台積電穩居先進製程霸主，三星正在積極推進第二代2奈米製程急追。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電在先進製程已是「一個人的武林」，三星正在積極推進第二代2奈米製程（SF2P）急追，一位韓國業內人士直言，三星代工業務的成敗關鍵取決於其第二代 2 奈米製程，不過目前「良率並不穩定」。

科技媒體WccfTech報導，今年7月，三星與特斯拉達成了一項高達165億美元的協議，這家半導體製造商將向特斯拉供應採用2奈米製程的晶片。三星終於迎來了重大突破，如果一切進展順利，三星有望與新客戶建立有意義的合作關係。

請繼續往下閱讀...

韓媒 ZDNet 也指出，三星量產特斯拉的 AI6 晶片，這是一款用於其下一代 FSD（全自動駕駛）系統、機器人和資料中心的全新晶片。SF2P 製程計劃於明年某個時候投入量產，預計性能將比第一代 2 奈米製程提升 12%，能源效率將提升 25%。

三星強調已完成基礎設計套件（PDK），並積極向國際客戶推廣，預計 2026 年開始進行量產，台積電2奈米製程則預計在 2025 年底啟動量產，雙方將在先進節點正面交鋒。

不過，韓媒並未提供第SF2P 製程的良率數據，一位業內人士表示，SF2P 將決定三星在尖端代工領域地位的成敗，「但良率尚未穩定」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法