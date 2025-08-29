晴時多雲

國軍限定！9/2~9/4到全聯可免費喝精品美式咖啡

2025/08/29 16:33

響應93軍人節敬軍優惠，全聯福利中心將免費請國軍喝精品咖啡，限時到全聯門市購物再享最高75折優惠。（全聯提供）響應93軍人節敬軍優惠，全聯福利中心將免費請國軍喝精品咖啡，限時到全聯門市購物再享最高75折優惠。（全聯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕響應93軍人節敬軍優惠，全聯福利中心將免費請國軍喝精品咖啡，限時到全聯門市購物再享最高75折優惠。

全聯表示，9/2~9/4全聯門市將祭出限時3天專屬優惠，現役軍人本人憑福利卡或PX Pay（含升級全支付會員）並出示國軍證，至全聯全台門市即可免費領取OFF COFFEE熱精品美式1杯（活動不適用於大全聯實體門市，活動期間每位現役軍人限領1杯）。

活動期間購物再享獨家優惠，現役軍人本人至全台全聯門市，持福利卡或PX Pay（含升級全支付會員）並出示國軍證，即可享單筆滿1000元現折250元，相當於最高75折回饋（單筆可累折1次，活動期間每位現役軍人最高折500元，消費滿額排除品項依門市公告為準，活動不適用於大全聯實體門市），向堅強的國防後盾致上感謝心意。

