晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

築間首度跨進中餐市場 開賣牛肉麵

2025/08/29 15:54

以築間火鍋崛起的築間餐飲集團（7723）今天宣布跨進中餐市場，以國民美食牛肉麵打頭陣，開出首家「麟德殿牛肉麵」，未來將以平均每兩個月展店1家的速度拓點，優先佈局六都市場。（記者楊雅民攝）以築間火鍋崛起的築間餐飲集團（7723）今天宣布跨進中餐市場，以國民美食牛肉麵打頭陣，開出首家「麟德殿牛肉麵」，未來將以平均每兩個月展店1家的速度拓點，優先佈局六都市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以築間火鍋崛起的築間餐飲集團（7723）今天宣布跨進中餐市場，以國民美食牛肉麵打頭陣，開出首家「麟德殿牛肉麵」，未來將以平均每兩個月展店1家的速度拓點，優先佈局六都市場。

第一家店開在台北市南京東路中山商圈，坐擁多元商業型態與高消費力上班族群，更能吸引源源不絕的國內外觀光人潮，首店也跨界導入「山焙」茶飲店中店，研發近 25 款烘焙茶飲，以茶香交織牛肉麵，共同集客。

築間餐飲表示，牛肉麵市場年產值逾50億元，在競爭激烈的餐飲版圖中，牛肉麵依舊穩坐台灣最具代表性的國民美食寶座，地位難以撼動。

築間餐飲推出全新的品牌「麟德殿牛肉麵」，以「傳統X創新」為核心理念，重新詮釋牛肉麵的本真價值，客單價設定在300~350元之間，單店月營收目標為200~250萬元。

築間餐飲表示，集團將持續深耕「火鍋」與「燒肉」市場版圖，透過資源整合與成本管控，靈活運用新舊品牌雙線並進的發展策略，以持續提升獲利能力。

為進一步拓展餐飲領域版圖，集團正式跨足中式餐飲市場，下半年繼「麟德殿牛肉麵」後，預計再推出2至3個全新中式餐飲品牌。

同時，也積極且審慎評估與國內業者策略合作，以及海外品牌代理的可行性，期望藉此擴大消費族群，推動營運重回成長軌道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財