築間首度跨進中餐市場 開賣牛肉麵

以築間火鍋崛起的築間餐飲集團（7723）今天宣布跨進中餐市場，以國民美食牛肉麵打頭陣，開出首家「麟德殿牛肉麵」，未來將以平均每兩個月展店1家的速度拓點，優先佈局六都市場。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以築間火鍋崛起的築間餐飲集團（7723）今天宣布跨進中餐市場，以國民美食牛肉麵打頭陣，開出首家「麟德殿牛肉麵」，未來將以平均每兩個月展店1家的速度拓點，優先佈局六都市場。

第一家店開在台北市南京東路中山商圈，坐擁多元商業型態與高消費力上班族群，更能吸引源源不絕的國內外觀光人潮，首店也跨界導入「山焙」茶飲店中店，研發近 25 款烘焙茶飲，以茶香交織牛肉麵，共同集客。

築間餐飲表示，牛肉麵市場年產值逾50億元，在競爭激烈的餐飲版圖中，牛肉麵依舊穩坐台灣最具代表性的國民美食寶座，地位難以撼動。

築間餐飲推出全新的品牌「麟德殿牛肉麵」，以「傳統X創新」為核心理念，重新詮釋牛肉麵的本真價值，客單價設定在300~350元之間，單店月營收目標為200~250萬元。

築間餐飲表示，集團將持續深耕「火鍋」與「燒肉」市場版圖，透過資源整合與成本管控，靈活運用新舊品牌雙線並進的發展策略，以持續提升獲利能力。

為進一步拓展餐飲領域版圖，集團正式跨足中式餐飲市場，下半年繼「麟德殿牛肉麵」後，預計再推出2至3個全新中式餐飲品牌。

同時，也積極且審慎評估與國內業者策略合作，以及海外品牌代理的可行性，期望藉此擴大消費族群，推動營運重回成長軌道。

