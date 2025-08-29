宏達電VIVE Eagle AI眼鏡 台灣大：黑色最受歡迎

台灣大哥大子品牌「OP響樂生活」支線「OP科技生活」電信獨家銷售「HTC VIVE Eagle AI眼鏡」，9月1日正式開賣。（台灣大提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣大哥大獨家銷售「HTC VIVE Eagle AI眼鏡」，9月1日正式開賣，根據台灣大觀察，目前預購用戶選擇1399元以上高資費月租方案達約80%；顏色方面，以黑色最受歡迎，其次則為灰色。

HTC VIVE Eagle AI眼鏡搭配台灣大5G月租1399元方案，即可0元帶走，並送多種優惠。台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔指出，台灣人對HTC VIVE Eagle AI眼鏡的接受度高，是台灣市場特性、次世代AI體驗和在地化服務三者共同催生的結果。

台灣配戴眼鏡人口比例在全球範圍偏高，對於眼鏡類智慧裝置接受度自然較高，加上VIVE Eagle AI眼鏡提供智慧翻譯、情境辨識、即時解惑等受歡迎的主流功能，符合台灣人「好學」的求知需求；且其為全球首款以繁體中文為開發優勢的產品，並導入Google Gemini等主流AI平台，使產品使用體驗更為順暢貼心，能滿足本地用戶習慣。

台灣大表示，台灣大的5G NRCA載波聚合技術，打造全台最大5G 頻寬100MHz，結合5G網路的低延遲和高穩定性，確保AI眼鏡能即時互動和處理多元應用。5G端到端延遲低至1毫秒，且基站連線容量提升至少10倍，即使未來在同區域內大量AI眼鏡透過行動裝置同時運作，也能享受流暢體驗。

