中鋼7月虧損8.4億大幅收斂 國際鋼價看漲

中鋼7月自結合併稅前淨損為8.4億元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）公告7月自結合併營收及稅前損益，7月合併營收為243.91億元，合併稅前淨損為8.4億元，單月虧損較上月15.8億元收斂。

中鋼今年7月合併營業收入243.91億元，月減4.49%、年減16.67%；合併營業損失10.22億元，月增37.85%、年減675.2%；稅前淨損8.4億元，月增46.75%、年減244.45%。



中鋼7月合併稅前淨損較上月收斂，中鋼說明，因鋼鐵業銷售數量減少，導致營收減少；但鋼鐵業單位毛損減少且中能風場發電度數增加，致營業損失減少；另礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。

中鋼指出，受到美國對等關稅政策逐步明朗，貿易不確定性緩解，市場預期聯準會今年底前再度降息，有利大宗商品市場穩定復甦。IMF將今年全球經濟成長率預估由2.8%上修至3.0%。台灣則受惠於終端市場拉貨潮及民間投資遠優於預期，主計總處公布台灣第2季經濟成長率高達7.96%，全年經濟成長率有望優於原預估的3.1%。

鋼鐵市場部分，美、歐流通行情仍見持穩，亞洲地區在中國積極推動｢反內卷｣政策並落實環保限產，復以社會庫存處於低位，帶動區域流通行情上漲，中國寶鋼、越南台塑河靜均開出漲盤強化市場信心，國際鋼價有望進入上升通道。

