京元電子獲零廢棄楷模國際白金級認證 鍾東錦：企業典範

2025/08/29 15:19

京元電子獲零廢棄楷模國際白金級認證，縣長 鍾東錦（左）頒發「永續典範」獎座給京元電董事長李金恭。（記者張勳騰攝）京元電子獲零廢棄楷模國際白金級認證，縣長 鍾東錦（左）頒發「永續典範」獎座給京元電董事長李金恭。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕全球半導體測試廠商京元電子的苗栗縣竹南廠與銅鑼廠，取得UL Solutions公司（優力國際安全認證有限公司）的UL 2799「廢棄物零填埋（Zero Waste to Landfill）」白金等級認證，成為苗栗首家獲得該項認證的企業；苗栗縣長鍾東錦今（29）日頒獎表揚，強調苗縣府未來將持續推動綠色製造、循環經濟，並鼓勵更多企業投入淨零行動，共同打造苗栗成為永續產業示範基地。

京元電子表示，公司雖無自有品牌產品，但自 2023 年起積極導入系統性管理，從廠區作業流程、廢棄物流向、再利用模式到第三方處理單位，進行全方位稽核與改善，確保所有廢棄物經減量、資源化與能源轉換後，均符合最高標準的環境與法規要求。

京元電董事長李金恭指出，京元電深耕在地，今年榮獲「廢棄物零填埋」白金級認證，期以拋磚引玉，帶動苗栗縣各企業更重視在地環保重要性，積極推動ESG的落地深耕，建議企業全面推動廢棄物分類，而京元電成功實踐百分之百廢棄物轉化率，成為半導體測試產業中極少獲得此認證企業，未來期待與苗栗縣政府團隊攜手共創更美好家園。

縣長鍾東錦表示，京元電零廢棄完全循環再利用自2023年起步就於今年拿到白金級的認證，非常不容易，為苗栗之光，也籲請縣內各企業一同響應環境永續，透過資源回收、廢棄物減量、能源轉型等作法，共同守護在地環境，讓苗栗在產業發展與環境保護之間取得最佳平衡。

