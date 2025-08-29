晴時多雲

老師的話要聽！專家苦勸多親近「這群人」讓你財運爆棚

2025/08/29 15:15

日本理財專家建議，多親近那些比你更成功、地位更高，或者受人尊敬的長輩和上司，這些人都可為你帶來好運。示意圖。（資料照）日本理財專家建議，多親近那些比你更成功、地位更高，或者受人尊敬的長輩和上司，這些人都可為你帶來好運。示意圖。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少人認為運氣和財運在某種程度上會受到周遭人的影響，日本理財專家建議，最好遠離愛抱怨或說別人壞話的人，這樣才不會消耗自己的運氣。不妨多親近那些比你更成功、地位更高或收入更高的人，若身邊缺乏這樣的人，受人尊敬的長輩和上司也能為你帶來好運。

日本財務規劃師飯田美智子在《雅虎日本》撰文指出，運氣和財運難免受到周遭人的影響，那麼，你該花時間與什麼樣的人相處才能提升財運呢？飯田美智子分享一些建立人脈的技巧，幫助你提升財運。

他說，若與只會抱怨或八卦的人待在同一空間，通常會降低你的好運。抱怨和八卦可能會讓說話的人感覺良好，但對聽者來說卻是毫無意義的。此外，如果你對抱怨或八卦的人點頭附和，最終你自己也會說同樣的話，這樣就會消耗自己的運氣，所以要小心。

至於哪些人可以改善你的財運？飯田美智子指出，那些比你更成功、地位更高或收入更高的人，能帶給你好運，所以與他們交往是個好主意。如果身邊沒有這樣的人，受人尊敬的長輩和上司也能為你帶來好運氣，多和這些人交往，可以同時提升你的運氣和財運。

他強調，即使一個人地位很高，如果他們總是抱怨或八卦，他們給你帶來的壞運氣比好運氣還要多，應該盡量避免與他們有過多不必要的接觸。

他誠心建議多多與你敬佩和認為優秀的人交談不僅有益，還能激發創意，甚至可以從中獲得工作方面的建議和技巧。

