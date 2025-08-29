晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

高雄國賓危老重建案 自救會聲請停止執行

2025/08/29 14:12

高雄國賓危老重建卡關，飯店外遭人塗鴉。（記者葛祐豪攝）高雄國賓危老重建卡關，飯店外遭人塗鴉。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄國賓飯店危老重建案一波三折，自救會今（29日）前往高雄高等行政法院，指環評訴願未決，危樓鑑定有爭議，建商卻提前召開施工說明會為由，聲請停止執行，並提出三大訴求。對此，高市府截至今午尚未有回應。

位於愛河第一排的國賓飯店，2023年1月底停業，與大陸建設合作申請危老重建獎勵，將興建樓高231米、58層，及樓高231米、52層的2棟超高樓，規劃住家550戶；但遭隔鄰大樓質疑危老認定有問題，又重新評估。

國賓飯店危老重建案，自救會今天前往高雄高等行政法院，聲請停止執行。（記者李惠洲攝）國賓飯店危老重建案，自救會今天前往高雄高等行政法院，聲請停止執行。（記者李惠洲攝）

市議員邱于軒、律師簡凱倫今天陪同「國賓不當容積自救會」，前往高雄高等行政法院遞交「行政訴願申請停止執行狀」，指該處位於土壤液化高潛勢區，今年4月市府公告該案通過環評審查，
居民於5月提起行政訴願、環境部於8月1日公告延長審理，但高市府卻於6月30日提前核發拆除許可，開發單位將於9月1日召開「施工前環評公開說明會」。

律師指出，依環評法施行細則第18條、公開說明會應於「開發行為經主管機關許可後、動工前」，本案開發行為包含拆除與新建工程，現階段都市設計審議尚未完成、也未取得建照，開發單位卻擅自宣布舉辦公開說明會，明顯違法程序時點規定。

自救會並提出聲請「停止執行」的三大訴求，包括停止執行有重大瑕疵的環評處分；避免重大且不可回復的損害、守住居民生命財產安全；非重大公共利益，此為財團私案，無急迫性，應依法暫緩。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財