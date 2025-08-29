高雄國賓危老重建案 自救會聲請停止執行

高雄國賓危老重建卡關，飯店外遭人塗鴉。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄國賓飯店危老重建案一波三折，自救會今（29日）前往高雄高等行政法院，指環評訴願未決，危樓鑑定有爭議，建商卻提前召開施工說明會為由，聲請停止執行，並提出三大訴求。對此，高市府截至今午尚未有回應。

位於愛河第一排的國賓飯店，2023年1月底停業，與大陸建設合作申請危老重建獎勵，將興建樓高231米、58層，及樓高231米、52層的2棟超高樓，規劃住家550戶；但遭隔鄰大樓質疑危老認定有問題，又重新評估。

國賓飯店危老重建案，自救會今天前往高雄高等行政法院，聲請停止執行。（記者李惠洲攝）

市議員邱于軒、律師簡凱倫今天陪同「國賓不當容積自救會」，前往高雄高等行政法院遞交「行政訴願申請停止執行狀」，指該處位於土壤液化高潛勢區，今年4月市府公告該案通過環評審查，

居民於5月提起行政訴願、環境部於8月1日公告延長審理，但高市府卻於6月30日提前核發拆除許可，開發單位將於9月1日召開「施工前環評公開說明會」。

律師指出，依環評法施行細則第18條、公開說明會應於「開發行為經主管機關許可後、動工前」，本案開發行為包含拆除與新建工程，現階段都市設計審議尚未完成、也未取得建照，開發單位卻擅自宣布舉辦公開說明會，明顯違法程序時點規定。

自救會並提出聲請「停止執行」的三大訴求，包括停止執行有重大瑕疵的環評處分；避免重大且不可回復的損害、守住居民生命財產安全；非重大公共利益，此為財團私案，無急迫性，應依法暫緩。

