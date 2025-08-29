中國啤酒市占率39％超車台啤 綠委促財政部、經濟部協助產業

民進黨立委郭國文、鍾佳濱與徐富癸今天召開「中國啤酒市占率超車台啤 綠委要求財政部積極協助產業」記者會。（記者李文馨攝）

〔記者李文馨／台北報導〕中國啤酒的反傾銷已展開調查，並課徵臨時反傾銷稅，截至今年6月，中國啤酒市占率達39%，正式超車台灣啤酒36%。民進黨立委郭國文、鍾佳濱與徐富癸今天召開記者會，要求財政部、經濟部提出產業報告以及協助台灣釀酒產業的措施，減少紅色供應鏈侵台的衝擊。

郭國文表示，中國啤酒就是中共「紅色供應鏈」最明顯的案例，除了過去記者會中揭露，多家業者接受政府高額補貼、中共人大代表擔任百威子公司的總裁外，上下游公司更是國有企業，凸顯國家大力介入並打造中國啤酒產業。

請繼續往下閱讀...

徐富癸指出，台啤上半年的市占率跌至36%，反觀中國啤酒不斷飆升來到 39%，已經正式超車，即便財政部於7月3日開始對中國啤酒課徵臨時反傾銷稅，但目前最新的統計顯示，7月進口量仍比去年同期增加27%，進口金額成長也持續成長。

徐富癸指出，這數字凸顯兩個問題：第一，進口數量成長幅度遠高於進口成長金額，顯示這批啤酒可能是以中低價位，也就是麒麟BAR與百威雪山為主；第二，在課徵臨時反傾銷稅後，依然沒有改變中國啤酒持續低價傾銷的趨勢，證明現在麒麟及百威分別課徵13%及33%臨時反傾銷稅率偏低，對於遏止低價傾銷行的幫助非常有限。

鍾佳濱表示，中國啤酒多年以來，透過廣告行銷，以讓多數台灣民眾誤以為其來自美國、日本甚至是台灣國產；他認為，主管機關應修改「臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法」，要求產地標示清楚，讓消費者明白其所選擇的低價啤酒來自中國，後續交由市場機制決定。

台灣釀酒商協會理事長曾煥昌說，台灣對進口酒類相當友善，零關稅制讓進口啤酒百花齊放，但10年前中國啤酒僅占進口啤酒的25%，如今成長到75%，凸顯紅色供應鏈的影響力。

財政部國庫署副署長林秀燕回應，國庫署作為產業主管機關，會持續研議啤酒原物料關稅調降，也會積極協助啤酒產業的發展。經濟部國貿署主任秘書黃瀞萱說，會與國庫署協助產業輔導，並與國庫署討論增設貿易許可的規範。

