晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中國啤酒市占率39％超車台啤 綠委促財政部、經濟部協助產業

2025/08/29 13:17

民進黨立委郭國文、鍾佳濱與徐富癸今天召開「中國啤酒市占率超車台啤 綠委要求財政部積極協助產業」記者會。（記者李文馨攝）民進黨立委郭國文、鍾佳濱與徐富癸今天召開「中國啤酒市占率超車台啤 綠委要求財政部積極協助產業」記者會。（記者李文馨攝）

〔記者李文馨／台北報導〕中國啤酒的反傾銷已展開調查，並課徵臨時反傾銷稅，截至今年6月，中國啤酒市占率達39%，正式超車台灣啤酒36%。民進黨立委郭國文、鍾佳濱與徐富癸今天召開記者會，要求財政部、經濟部提出產業報告以及協助台灣釀酒產業的措施，減少紅色供應鏈侵台的衝擊。

郭國文表示，中國啤酒就是中共「紅色供應鏈」最明顯的案例，除了過去記者會中揭露，多家業者接受政府高額補貼、中共人大代表擔任百威子公司的總裁外，上下游公司更是國有企業，凸顯國家大力介入並打造中國啤酒產業。

徐富癸指出，台啤上半年的市占率跌至36%，反觀中國啤酒不斷飆升來到 39%，已經正式超車，即便財政部於7月3日開始對中國啤酒課徵臨時反傾銷稅，但目前最新的統計顯示，7月進口量仍比去年同期增加27%，進口金額成長也持續成長。

徐富癸指出，這數字凸顯兩個問題：第一，進口數量成長幅度遠高於進口成長金額，顯示這批啤酒可能是以中低價位，也就是麒麟BAR與百威雪山為主；第二，在課徵臨時反傾銷稅後，依然沒有改變中國啤酒持續低價傾銷的趨勢，證明現在麒麟及百威分別課徵13%及33%臨時反傾銷稅率偏低，對於遏止低價傾銷行的幫助非常有限。

鍾佳濱表示，中國啤酒多年以來，透過廣告行銷，以讓多數台灣民眾誤以為其來自美國、日本甚至是台灣國產；他認為，主管機關應修改「臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法」，要求產地標示清楚，讓消費者明白其所選擇的低價啤酒來自中國，後續交由市場機制決定。

台灣釀酒商協會理事長曾煥昌說，台灣對進口酒類相當友善，零關稅制讓進口啤酒百花齊放，但10年前中國啤酒僅占進口啤酒的25%，如今成長到75%，凸顯紅色供應鏈的影響力。

財政部國庫署副署長林秀燕回應，國庫署作為產業主管機關，會持續研議啤酒原物料關稅調降，也會積極協助啤酒產業的發展。經濟部國貿署主任秘書黃瀞萱說，會與國庫署協助產業輔導，並與國庫署討論增設貿易許可的規範。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財