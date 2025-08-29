最後1週！3-4月千萬發票3張未領 開出商店在這裡

今年3-4月統一發票，千萬大獎還有3張未領。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕尋找中獎人！今年3-4月期統一發票，今年1-2月期統一發票，領獎期限只到9月5日，剩下最後一週的時間，不過，1000萬特別獎還有3張未領，包括高雄市大社區金龍路120號Hi-Life萊爾富花39元買飲料、App Store訂閱費260元、以及台中市南區三民西路212號MOS BURGER消費270元。財政部提醒，中獎人注意領獎方式及時間，一旦過期就真的不能領獎了。

另，3-4月期統一發票200萬特獎則有2張未領，包括桃園市觀音區大觀路2段313號Hi-Life萊爾富花45元買飲料、桃園市中壢區中正路1262號7-ELEVEN花75元買飲料。此外，3-4月期雲端發票專屬100萬獎也有1張未領，為Google Play訂閱費399元。

財政部表示，3-4月期統一發票領獎期限至9月5日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，店家會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可至超商多媒體服務機或電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

