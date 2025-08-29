晴時多雲

助弱勢防災減損 苗縣新增微型住宅綠能保險

2025/08/29 12:32

慈善團體攜手4家保險公司捐贈苗栗縣政府約269萬元，推動苗縣弱勢家庭微型保險，由縣長鍾東錦（右5）代表接受。（記者張勳騰攝）慈善團體攜手4家保險公司捐贈苗栗縣政府約269萬元，推動苗縣弱勢家庭微型保險，由縣長鍾東錦（右5）代表接受。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會等社福團體，攜手4家保險公司，捐贈約269萬元開辦苗栗縣弱勢家庭微型保險暨微型住宅綠能動產綜合保險，預計有13493人受惠，今（29）日舉行捐贈儀式；今年新增「微型住宅綠能動產綜合保險」，包括「建築物內動產保險」及「災後不便費用保險」，協助弱勢家庭面對住宅火災等突發災害所造成的損失，減輕經濟壓力。

嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會以及中華九紫慈善會、社團法人苗栗縣脊髓損傷者協會等社福團體，攜手新光人壽、國泰人壽、兆豐產物及明台產物等保險公司，共同捐贈微型保險予苗栗縣弱勢家庭。

苗栗縣政府社會處長張國棟表示，縣府自2020年起陸續為低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭及身心障礙者投保微型保險，若主要經濟負擔者在保險期間內因意外不幸失能或身故，可獲得10萬元至50萬元的理賠金，提供即時協助，開辦迄今，全縣已有超過9萬4千人次納入微型保險的保障；今年度微型保險捐贈保費約269萬元，預計有13493人受惠。

此外，考量低收入戶及中低收入戶多數居住於老舊住宅，火災風險較高，且災後復原能力較弱，縣府在嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會與明台產物的協助下，從今年起新增推動「微型住宅綠能動產綜合保險」，內容包含「建築物內動產保險」5萬元及「災後不便費用保險」協助弱勢家庭面對住宅火災等突發災害所造成的損失。

縣長鍾東錦表示，弱勢家庭因為經濟條件較差，不管是居住環境、使用的汽機車等，在安全條件上就較無法顧及，如發生火災、車禍等意外事故，很容易讓全家陷入困境，感謝4家保險公司以及各個慈善基金會的出資與支持，讓中低收入戶的鄉親能多一層保障。

