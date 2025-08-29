稀土VS晶片誰佔上風？路透一語道破中美共同痛點

路透專欄作家表示，稀土VS晶片不管誰佔上風，皆存在其他壓力點，這些領域之間的相互依賴需要幾十年才能消除。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中目前正陷入緊張的對峙局面，而稀土與晶片的交換，讓兩國的敵對態勢得到了抑制，然究竟誰更勝一籌？路透專欄作家一語道破，不管誰佔上風，皆存在其他壓力點，如美可能會限制飛機零件等其他高科技產品，或實施金融制裁，而中國則可能加大對蘋果等企業的打擊力道，以及輝達在中國運作，正如晶片和稀土一樣，這些領域之間的相互依賴需要幾十年才能消除，而這些共同的痛點，可以作為貿易摩擦的熔斷器。

路透專欄作家麥克（Robyn Mak）指出，究竟哪個局面會持續更久：中國對稀土等關鍵礦產的壟斷，還是美國主導的先進晶片的控制？答案將決定未來幾年北京和華盛頓的關係。

請繼續往下閱讀...

乍一看，美國贏得這場競賽的幾率相當大，華為的半導體進展似乎停滯不前，因為它在設計、設備、精密工具和軟體方面面臨許多技術瓶頸，這些瓶頸不可替代，而且主要由美國、日本、荷蘭和韓國的供應商控制。由於無法取得艾司摩爾（ASML）的曝光機製造能力，華為的半導體業務也面臨困境，例如，在高階曝光機方面，中國晶片製造商不太可能生產出比 7奈米處理器更先進的產品，而台積電早在 2018 年就已商業化，要趕上，就需要整個供應鏈同步實現技術飛躍。

即使華為克服了這些障礙，也無法保證能夠跟上輝達的尖端技術，這輝達最新晶片性能可望比上一代產品提升2.5倍，甚至讓曾經佔據主導地位的英特爾等競爭對手也望塵莫及。

相較之下，中國在稀土加工領域的壟斷地位，其佔據全球90%的分離和精煉產能，以及類似比例的永久磁鐵生產，似乎更容易受到挑戰。因稀土技術已成熟，相關技術已在海外存在，儘管規模不如中國。澳洲、馬來西亞、日本和歐盟等國正在擴大稀土精煉產能和永久磁鐵生產。

然而，克服財務和環境障礙將是一個漫長的過程，鑑於中國在全球稀土供應中所佔的比重，西方政府可能需要為更多種類的關鍵礦產設定底價，並撥出更多資金。

然而，即使一方佔了上風，也存在其他壓力點，麥克認為，美國可能會限制飛機零件等其他高科技產品，或實施金融制裁，而中國則可能加大對蘋果等企業的打擊力道，以及輝達在中國運作。正如晶片和稀土一樣，這些領域之間的相互依賴也需要幾十年才能消除。但至少，這些共同的痛點可以作為貿易摩擦的熔斷器。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法