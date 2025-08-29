晴時多雲

台中新光三越拚9月恢復營運 都發局同意9月5日起可開始進貨

2025/08/29 12:12

新光三越整建修復中，拚9月營運。（圖：市府提供）新光三越整建修復中，拚9月營運。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越今年2月發生氣爆造成嚴重傷亡重大事故後，封館修復迄今，新光三越力拚9月底恢復營運，原訂11月完工，因修復進度超前，申請將工期變更至今年9月及進貨計畫等，均獲台中市都發局同意備查，預計9月5日起可分樓層分批進貨。

都發局長李正偉強調，新光三越須待整棟修復完工並符合所有法定程序後，才可申請恢復使用，該建築物恢復使用會以公共安全、消費者安全等為最高原則。

都發局指出，新光三越2月13日發生氣爆後，分三階段建物搶險與整建修復，第三階段的「整體整建修復至可供使用計畫」進行整建修復，原預計於11月完工，因修復進度超前，新光三越8月22日提送「整體整建修復至可供使用計畫書（變更版）」，申請將工期變更至9月，已同意備查。

新光三越另提送「恢復使用前進貨人員安全防護計畫」，以利專櫃及物流人員在復業前能順利完成進貨、整理及布置工作，也同意備查，預計於9月5日起依計畫進行分樓層分批進貨及相關管制作業；李正偉說，進貨計畫原則備查，但新光三越後續需確實依計畫執行，並注意公共安全與各項安全管制措施，各批次進貨於進貨前、後皆須分別函報都發局知悉。

新光三越力拚9月恢復營運，外界關切能否如期重新開張，都發局指出，新光三越須等所有修繕項目包含外牆、結構、昇降機、消防、瓦斯、水電、空調等及申請建築許可部分，均經專業技師及第三方公正單位簽證確認，再由都發局委託第四方單位及消防局辦理分層勘驗，須待全部樓層勘驗完成後，業者才能正式向都發局提出「建築物恢復使用」申請。

都發局長李正偉強調，該建築物恢復使用會以公共安全、消費者安全等為最高原則，新光三越須待整棟修復完工並符合所有法定程序後，方可申請恢復使用，絕對以市民及消費者的安全為第一考量。

