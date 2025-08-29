焦點股》晟田：軍工題材加持 股價漲停攻上6字頭

晟田受惠軍工題材加持，股價漲停攻上6字頭。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕航太零組件廠晟田（4541）受惠軍工題材推升，近日股價表現強勢，今日開高震盪，盤中攻上漲停60.6元，創2014年9月下旬、11年以來新高，截至11:40分，股價仍鎖漲停，成交量逾4.2萬張，漲停委買張數逾9600張。

市場法人指出，晟田航空與半導體業務需求穩定，預期 2025 全年營收可望年增雙位數。

在航太產業方面，市場法人表示，晟田營運動能穩健，訂單與維修雙軌成長可期，主要是全球兩大商用客機製造商截至7月底， 波音7 月新增訂單31架，累計訂單6563 架次，空中巴士7月新增訂單7架次，累計訂單8678架次二家訂單能見度都逾10年。而在交付數方面，7月空中巴士交付67架次，與上月增加4架，剩餘5個月每月需交付89架次，才可達成今年820架次目標，而波音48架次，較上月減少12架次，主因6月出貨的飛機包含部分庫存。

在半導體產業方面， SEMI預測2025-26年半導體將擴大成長，同時台積電資本支出持續增加，帶動晟田海外客戶穩定出貨，間接為晟田未來半導體業務帶來穩定營收。

市場法人表示，晟田持續引入新設備提高產能，下半年預計投入約 7000萬添購五軸加工機與研磨機，半導體營收將逐步攀升。

