加油族注意！下週油價最多估漲0.2元

下週汽油估調漲0.1到0.2元、柴油調漲0.2到0.3元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意！本週國際油價上漲，中油啟動平穩措施後，下週國內油價跟漲，油價估調漲0.1到0.2元、柴油調漲0.2到0.3元。

國際油價因8月28日俄羅斯對烏克蘭發動大規模攻擊而上漲；中油累算至8月28日的7D3B週均價為69.09美元，較上週上漲0.61美元。本週新臺幣兌美元匯率為30.544元，較上週貶值0.229元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6元，柴油調漲0.2元。

但中油啟動平穩措施，實際預估汽油調漲0.1到0.2元、柴油調漲0.2到0.3元；若按照此預估，下周參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元或27.5元、95無鉛汽油每公升28.9元或29元、98無鉛汽油每公升30.9元或31元、超級柴油每公升26.4元或26.5元。

實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

