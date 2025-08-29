佳格工會抗爭追討加班費與獎金 新總出面緊急滅火

佳格（1227）食品企業公會原定今天以「佳格無恥欠薪討價還價，會員團結拒當次等公民」為訴求，至佳格食品台北市內湖總公司發動抗爭，昨晚佳格新任總經理邱子權親自邀請工會至總公司進行協商，工會今早抗爭行為也臨時取消。（佳格提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕佳格（1227）食品企業公會原定今天以「佳格無恥欠薪討價還價，會員團結拒當次等公民」為訴求，至佳格食品台北市內湖總公司發動抗爭，昨晚佳格新任總經理邱子權親自邀請工會至總公司進行協商，工會今早抗爭行為也臨時取消。

佳格食品企業工會表示，昨晚佳格食品新任總經理邱子權強烈表達與工會重建信任關係之期待，並提出方案與工會進行實質協商，最終工會與公司達成共識，公司提出「自2026年1月1日起，將兩筆獎金納入工資計算」的方案，待工會召開會員代表大會同意後，停止部分追討加班費之訴訟行動。

佳格企業工會表示，佳格食品一直以來承諾保障員工年薪14個月，其中包含農曆春節獎金與6月年中獎金各1個月薪資的固定獎金，這兩筆依法應計入工資，計算加班費與勞保、勞退的工資也被公司違法拖欠許久，工會與公司展開兩年的協商，卻看不到公司的善意。

今年6月19日，佳格食品企業工會召開記者會提出勞動契約與薪資單等資料說明，在第一次的記者會後，佳格公司火速通知員工將於7月底確認積欠金額並發還給員工。

然而，佳格公司卻僅針對較高年資的員工發還加班費，對於年資較淺的員工卻是一毛錢都不願意還。這樣以年資一刀切的方式，針對資歷淺的員工差別對待，目的無非是想削弱勞工團結，試圖讓部分員工先拿到錢、就不支持抗爭。

工會訴求：1. 兩筆固定獎金依法納入工資計算，儘速返還加班費！2. 全廠員工一致對待，拒絕差別待遇、分化員工！

佳格工會原定今早前往佳格總公司門口召開記者會抗爭，若公司執意分化員工、拖欠薪資，工會成員一定會集體行動、抗爭到底！在新總經理邱子權緊急出面滅火後，抗爭行動臨時取消。

