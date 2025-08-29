台灣賽鴿獎金好高！外媒驚爆背後暗黑內幕

外媒指出，台灣賽鴿產業雖已發展成全球規模最大的市場之一。示意圖。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕英國《衛報》專題報導，賽鴿市場風靡全球，已有數百年歷史，台灣賽鴿產業雖已發展成全球規模最大的市場之一，單季獎金池高達新台幣3000萬元，但在缺乏監管下，產業長期籠罩於綁架、打藥、非法賭博等爭議。

報導坦言，在全球賽鴿市場中，很少有像台灣這樣怪異的場面。台灣目前約有20萬名鴿主兼訓練者，遍布80個地區性俱樂部，每年比賽的賽鴿高達百萬隻，官方獎金池單季可超過新台幣3000萬元，但卻處於法律的灰色地帶。

然而龐大的獎金和低度管制也衍生出極端亂象，包括鴿子遭綁架勒贖、晶片複製作弊、賽鴿被偷運上高鐵搶先抵達終點，甚至使用提升表現的藥物。部分飼主還會利用鴿子的伴侶製造嫉妒心理，迫使其飛行更快。

報導指出，政府稱賽鴿運動與過多的犯罪活動息息相關。除作弊和綁架外，一些案件還涉嫌與犯罪團夥有關聯，涉及虐待動物，以及數十億台幣的潛在非法投注，總額遠超過官方獎金池。

報導引述全國賽鴿協會會長說法，「在台灣經營賽鴿俱樂部真的很辛苦，因為作弊太多了，各種各樣的花招我都都說過」、「如果這是違法，政府應立即取締；但如果合法，就應該有政策支持。」

全國賽鴿協會會長向《衛報》說，他的協會並未做任何違法的事情，「我們賽鴿不是賭博，而是一種比賽獎金」，他也呼籲政府明確定義產業地位，並願意與動保團體合作，推動更健康的比賽模式。

動物保護團體批評，1990年代後將比賽移往外海，造成大批鴿子失蹤或葬身海中，有些比賽死亡率高達98%，他們指控許多賽鴿過了巔峰期即遭棄置，呼籲全面禁賽。

不過，台灣動物保護監督網絡秘書長何宗勳認為，賽鴿文化已深植台灣社會，主張應先禁止海上比賽並加強取締非法活動。內政部強調，賭博犯罪長期是重點執法對象，近年也曾在部分縣市破獲地方協會涉賭案，查扣上億元資金。

農業部回應，要讓賽鴿合法化，必須制定新法、成立主管機關、加強產業自律，並終止非法賭博。但目前看不到實質進展。

