晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

台灣賽鴿獎金好高！外媒驚爆背後暗黑內幕

2025/08/29 10:32

外媒指出，台灣賽鴿產業雖已發展成全球規模最大的市場之一。示意圖。（路透資料照）外媒指出，台灣賽鴿產業雖已發展成全球規模最大的市場之一。示意圖。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國《衛報》專題報導，賽鴿市場風靡全球，已有數百年歷史，台灣賽鴿產業雖已發展成全球規模最大的市場之一，單季獎金池高達新台幣3000萬元，但在缺乏監管下，產業長期籠罩於綁架、打藥、非法賭博等爭議。

報導坦言，在全球賽鴿市場中，很少有像台灣這樣怪異的場面。台灣目前約有20萬名鴿主兼訓練者，遍布80個地區性俱樂部，每年比賽的賽鴿高達百萬隻，官方獎金池單季可超過新台幣3000萬元，但卻處於法律的灰色地帶。

然而龐大的獎金和低度管制也衍生出極端亂象，包括鴿子遭綁架勒贖、晶片複製作弊、賽鴿被偷運上高鐵搶先抵達終點，甚至使用提升表現的藥物。部分飼主還會利用鴿子的伴侶製造嫉妒心理，迫使其飛行更快。

報導指出，政府稱賽鴿運動與過多的犯罪活動息息相關。除作弊和綁架外，一些案件還涉嫌與犯罪團夥有關聯，涉及虐待動物，以及數十億台幣的潛在非法投注，總額遠超過官方獎金池。

報導引述全國賽鴿協會會長說法，「在台灣經營賽鴿俱樂部真的很辛苦，因為作弊太多了，各種各樣的花招我都都說過」、「如果這是違法，政府應立即取締；但如果合法，就應該有政策支持。」

全國賽鴿協會會長向《衛報》說，他的協會並未做任何違法的事情，「我們賽鴿不是賭博，而是一種比賽獎金」，他也呼籲政府明確定義產業地位，並願意與動保團體合作，推動更健康的比賽模式。

動物保護團體批評，1990年代後將比賽移往外海，造成大批鴿子失蹤或葬身海中，有些比賽死亡率高達98%，他們指控許多賽鴿過了巔峰期即遭棄置，呼籲全面禁賽。

不過，台灣動物保護監督網絡秘書長何宗勳認為，賽鴿文化已深植台灣社會，主張應先禁止海上比賽並加強取締非法活動。內政部強調，賭博犯罪長期是重點執法對象，近年也曾在部分縣市破獲地方協會涉賭案，查扣上億元資金。

農業部回應，要讓賽鴿合法化，必須制定新法、成立主管機關、加強產業自律，並終止非法賭博。但目前看不到實質進展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財