焦點股》京元電︰一路看好到明年 股價衝漲停

2025/08/29 09:50

半導體測試大廠京元電（2449）被視為輝達（NVIDIA）概念股。（資料照）半導體測試大廠京元電（2449）被視為輝達（NVIDIA）概念股。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試大廠京元電（2449）被視為輝達（NVIDIA）概念股，不僅下半年營運看好，明年也看旺，日前大舉調高資本支出，因應客戶擴產需求擴增產能，美系外資最新報告也按讚，激勵京元電今股價漲停達156元，一舉上漲14元，創還原權值後新高，截至9點25分，成交量達1.57萬張。

京元電受惠AI測試接單旺，今年上半年累計營收為156.77 億元、年增25.22%；毛利率34.58%、年增0.4個百分點，營業利益率23.59%、年減0.42個百分點，第1季認列賣廠收益，挹注上半年稅後純益64.65億元、年增97.65%，每股稅後盈餘5.29元，創歷年同期新高。

因應AI處理器及特殊應用晶片（ASIC）強勁需求，京元電日前二度上修今年資本支出達370億元，上修幅度達37%，並創歷年新高；京元電大舉增加資本支出，顯示AI測試需求增多，預計擴大添購機台，增加測試產能。同時，因應地緣政治，評估台灣加一的海外生產基地，新加坡將是京元電前進投資設廠之地。

美系外資發出報告，持續看好輝達亞洲半導體供應鏈的表現，多檔被認為是今年下半年大中華半導體產業評等調升至具吸引的個股個股，京元電是被點名「優於大盤」評等的台廠之一。

