1個月股價狂飆134％ 中國AI晶片商寒武紀警告交易風險

2025/08/29 10:14

寒武紀警告，該公司漲幅超過大部份同行，投資人參與交易恐面臨較大風險。（歐新社資料照）寒武紀警告，該公司漲幅超過大部份同行，投資人參與交易恐面臨較大風險。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI晶片製造商寒武紀科技股價在過去1個月內漲了1倍以上，也促使這家公司向投資人發出交易風險增加的警告。

《彭博》報導，寒武紀是中國最大的上市晶片設計公司，旗下晶片產品是支撐中國AI發展的基石。自7月28日以來，寒武紀的股價已飆漲134％，幾乎是基準指數滬深300指數7.9％漲幅的17倍。

寒武紀週四（28日）收盤大漲16％，來到1587.91人民幣。今（29）日則開低，早盤一度跌6％。

寒武紀在提交給上海證券交易所的文件中表示，公司漲幅超過大部份同行公司股價漲幅，且明先高於科創綜指、科創50、上證綜指等相關指數漲幅，股票價格存在脫離當前基本面的風險，投資人參與交易恐面臨較大風險。

據報，寒武紀2024年營收為12億人民幣（約新台幣51.84億元），該公司預估，2025年營收將達50億人民幣至70億人民幣（約新台幣216億元至302.4億元）。針對近期網路流傳的新產品資訊，寒武紀也在文件中澄清，目前沒有發佈新產品的計劃。

寒武紀發出警告之際，中國股市本（8）月市值增加了逾1兆美元（約新台幣30.64兆元），滬深300指數較今年低點漲逾20％。中國股市主要由散戶主導，市場反彈引發了人們對於投資者風險上升的擔憂。

寒武紀的崛起也凸顯出中國股市格局的重大轉變，投資人正從消費性公司撤離，轉而押注科技業，以重振深陷通貨緊縮和貿易緊張的經濟。

