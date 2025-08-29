晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

一枝鋼筆打開僵局！李在明會談川普這樣做 謝金河：值得台灣借鏡

2025/08/29 09:05

美國總統川普（右）非常中意南韓總統李在明（左）造訪白宮時所使用的鋼筆。（法新社）美國總統川普（右）非常中意南韓總統李在明（左）造訪白宮時所使用的鋼筆。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明日前赴美，與美國總統川普進行會談，期間更因一枝鋼筆出現意外插曲。對此財信傳媒董事長謝金河直言「一支鋼筆打開了僵局」，並表示李在明和南韓16家大企業財團負責人同行，其實很值得台灣借鏡。

謝金河在臉書發文指出，南韓總統李在明完成赴美之旅，這趟看似艱難的任務，卻因為一支鋼筆，寫下美好句點。

謝金河表示，李在明在遇到川普之前，川普先在他的自媒體上說南韓發生什麼事，盡搞一些鬥爭，清算的事！讓人想起3月2日川普在白宮接見澤倫斯基，雙方不歡而散的畫面。這次川普先下馬威，李在明說他有熟讀川普的大作「交易的藝術」，他也預告會從驚嚇變驚喜！

謝金河說，這次李在明有備而來，除了先前投資3500億美元，採購1000億美元能源的底案，他和南韓16家大企業財團負責人同行，包括現代汽車、LG、三星、韓華集團等，加起來要投資美國1500億美元。李在明也表示要和美國共同投資大型造船計劃。

謝金河認為，這個舖陳，其實很值得台灣借鏡！在台美關稅談判還在半路上的時候，台灣可以先組成一支投資美國台灣隊，有台積電當先鋒，我們的陣仗應該不會差太多！他也提到，「這次大韓航空宣布採購103架波音客機，金額362億美元，對台灣也有啓發作用」。

謝金河也提到，這次李在明會川普，最精典的畫面是李在明簽字的鋼筆！對於川普盯著那支筆看說「這是支好筆，你要帶走它？」李在明二話不說，立刻把筆贈給川普。

謝金河說明，這隻筆的生產工坊ZENYLE立刻聲名大噪。其實川普在2017年訪問首爾就見過這支用原木雕出的筆身，留下深刻印象。在緊繃的政治場域，一支筆帶來輕鬆的效果。謝金河也提到，這次Zenyle又爆紅一次，生產筆芯的MonAmi股票有上市，川普愛上這支筆也讓MonAmi股價連續兩天大漲！

謝金河在文末直言，一支鋼筆意外成為美韓會談焦點。而這次李在明訪美的沈穩，幽默，風趣，也改變很多人對他的旣成印象，為自己大大加分！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財