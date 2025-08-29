一枝鋼筆打開僵局！李在明會談川普這樣做 謝金河：值得台灣借鏡

美國總統川普（右）非常中意南韓總統李在明（左）造訪白宮時所使用的鋼筆。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明日前赴美，與美國總統川普進行會談，期間更因一枝鋼筆出現意外插曲。對此財信傳媒董事長謝金河直言「一支鋼筆打開了僵局」，並表示李在明和南韓16家大企業財團負責人同行，其實很值得台灣借鏡。

謝金河在臉書發文指出，南韓總統李在明完成赴美之旅，這趟看似艱難的任務，卻因為一支鋼筆，寫下美好句點。

謝金河表示，李在明在遇到川普之前，川普先在他的自媒體上說南韓發生什麼事，盡搞一些鬥爭，清算的事！讓人想起3月2日川普在白宮接見澤倫斯基，雙方不歡而散的畫面。這次川普先下馬威，李在明說他有熟讀川普的大作「交易的藝術」，他也預告會從驚嚇變驚喜！

謝金河說，這次李在明有備而來，除了先前投資3500億美元，採購1000億美元能源的底案，他和南韓16家大企業財團負責人同行，包括現代汽車、LG、三星、韓華集團等，加起來要投資美國1500億美元。李在明也表示要和美國共同投資大型造船計劃。

謝金河認為，這個舖陳，其實很值得台灣借鏡！在台美關稅談判還在半路上的時候，台灣可以先組成一支投資美國台灣隊，有台積電當先鋒，我們的陣仗應該不會差太多！他也提到，「這次大韓航空宣布採購103架波音客機，金額362億美元，對台灣也有啓發作用」。

謝金河也提到，這次李在明會川普，最精典的畫面是李在明簽字的鋼筆！對於川普盯著那支筆看說「這是支好筆，你要帶走它？」李在明二話不說，立刻把筆贈給川普。

謝金河說明，這隻筆的生產工坊ZENYLE立刻聲名大噪。其實川普在2017年訪問首爾就見過這支用原木雕出的筆身，留下深刻印象。在緊繃的政治場域，一支筆帶來輕鬆的效果。謝金河也提到，這次Zenyle又爆紅一次，生產筆芯的MonAmi股票有上市，川普愛上這支筆也讓MonAmi股價連續兩天大漲！

謝金河在文末直言，一支鋼筆意外成為美韓會談焦點。而這次李在明訪美的沈穩，幽默，風趣，也改變很多人對他的旣成印象，為自己大大加分！

