川普威脅以關稅反擊外國數位稅 傳札克伯格曾赴白宮遊說

2025/08/29 11:13

川普威脅以關稅反擊外國數位稅 傳札克伯格曾赴白宮遊說

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，美國總統川普（Donald Trump）威脅要對徵收數位稅的國家課徵高額關稅，在川普公佈這項消息之前，科技巨頭Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）曾赴白宮，表達對數位稅的擔憂。

《彭博》報導，知情人士透露，札克伯格上週拜訪了川普，兩人在會晤期間討論了關於數位服務稅的威脅。數位服務稅是針對科技公司從特定國家、地區用戶中獲得的收入所徵的稅收。Meta絕大部份收入都來自針對Instagram、Facebook和WhatsApp用戶的廣告。

會談結束幾天後，川普公開表示，數位稅和相關的監管損害並歧視美國科技，同時卻對中國最大的科技公司開綠燈。川普指出，他正在向所有徵收這類稅收的國家發出警告，除非這些國家取消歧視性措施，否則自己將徵收高額關稅，並對美國半導體實施出口管制。

川普強調，自己將對抗那些攻擊美國傑出科技公司的國家。

川普的發言再次點燃了美國與貿易夥伴之間長期存在的爭端，這場爭端早在上週與札克伯格會面之前就已經存在。美國官員與其他國家和歐盟的談判中一直提到這一問題。美方認為，數位稅對Meta、亞馬遜（Amazon）、Google母公司Alphabet等美國公司造成了不公平的影響。

目前全球徵收數位服務稅的國家集中在歐洲，包括法國、義大利、奧地利、西班牙和英國，不同司法管轄區的稅率和門檻各不相同。

針對報導，Meta證實兩人確實進行了會面，該公司表示，札克伯格上週訪問了白宮，討論到Meta在美國的基礎設施投資，以及提升美國在海外的科技領先地位；白宮發言人則未回應。

川普重返白宮以來，札克伯格一直試圖討好總統，為此，札克伯格做了很多努力，包括徹底改革公司的審查和多元化政策， 多次造訪白宮和川普位於佛羅里達州的海湖莊園。隨著關係改善，札克伯格與川普多次談論從AI到歐洲對大型科技公司的監管等議題。

知情人士透露，在上週的白宮會談中，川普和札克伯格再次討論了這些主題，討論了AI，包括Meta在路易斯安納州建設大型資料中心的計劃，以及兩個人都認同的歐洲監管問題。川普也在週二的內閣會議上公開稱讚路易斯安納州的資料中心，對其規模表示驚嘆。

