中國人慘了！美要銀行嚴審「持中國護照」大額存戶 曝背後考量

中國洗錢集團似乎正透過美國各個銀行及金融機構，來協助墨西哥販毒集團及其他犯罪組織，此事對美國金融體系構成重大威脅。美元示意圖。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國洗錢網絡在近年對美國金融體系構成重大威脅，美國財政部指出，中國洗錢集團近年似乎透過美國銀行及其他金融機構，運作約3120億美元（約9.61兆元新台幣）的非法交易。有鑑於此，美財政部建議銀行應特別審查持有中國護照、卻進行與其申報職業或收入明顯不符的大額現金存款客戶。

《華爾街日報》報導，中國洗錢集團似乎正透過美國各個銀行及金融機構，來協助墨西哥販毒集團及其他犯罪組織，而這個不斷壯大的市場，將墨西哥毒梟的「黑錢」與想把存款轉出中國的華僑連結起來，此事正引起川普政府關注，已經要求銀行協助強化打擊。

請繼續往下閱讀...

《華爾街日報》今年稍早的一篇報導指出，其中一個洗錢網絡，能夠在洛杉磯各地的銀行櫃檯，以5位數至6位數美元的金額進行存款操作。

根據美國財政部的說法，中國洗錢網絡如今已成為非法金融服務產業中的主導力量，墨西哥的「哈利斯科新生代」（CJNG）與錫那羅亞（Sinaloa）等販毒集團，正依靠這些網絡來轉移販毒所得。這些網絡同時也涉及「殺豬盤」詐騙、人口販運及醫療詐欺等犯罪活動。

美國財政部下轄部門金融犯罪執法局（FinCEN）的報告，分析了2021至2024年間金融機構提交的13萬7153件可疑交易報告，發現了一些警訊。一名FinCEN高階官員表示，財政部希望透過鼓勵銀行留意中國洗錢者的相關警訊，藉此為執法部門提供更多線索。例如，財政部提醒銀行，應該要特別審查持中國護照、卻進行與其申報職業或收入明顯不符的大額現金存款客戶。

由於中國法律嚴格限制公民每年可攜帶出境的資金額度，中國洗錢網絡在非法毒品交易中的角色逐漸吃重。執法官員指出，這些限制迫使部分中國公民轉向地下美元黑市，而隨著服務需求暴增，地下掮客遂與擁有現金的毒販及其他犯罪組織展開合作。

川普政府已將打擊墨西哥販毒集團列為優先目標，中國在芬太尼交易中的角色，不只是製造前體化學品的來源國，也是新興的洗錢樞紐，因此同樣成為焦點。

若銀行未能充分偵測並通報非法金流，可能遭到鉅額罰款。道明銀行（TD Bank）去年同意支付超過30億美元（約924.6億元新台幣）罰金，主因是美國檢方查出，道明銀行被中國洗錢網絡利用，在紐約與紐澤西洗錢逾4.7億美元（約144.85億元新台幣）。

川普政府官員表示，他們希望能在維持反洗錢規則強度的同時，也能減輕對銀行遵守相關規範的負擔。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法