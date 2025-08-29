台中精密園區廠商未放無薪假 220家業者憂資金卡在銀行端

台中市精密機械科技園區（圖）廠商未放無薪假。（資料照，記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台美關稅談判仍在進行，台中市精密機械科技園區聚集機械、工具機台業者，區內220多家廠商都未放無薪假，苦撐避免影響員工生計，廠商協進會理事長林守堂說，輸美關稅實施前處理完國外客戶「急單」，不過，貨款受銀行高風險管控影響，金流幾乎都卡在銀行端，資金運作受到很大影響。

大肚山縱谷聚集逾萬家機密機械零件廠商，台中市精密園區以電子零組件、機械設備商為主，受美國對台關稅影響，多數國外客戶訂單仍在觀望，而在關稅寬限期間「急單」出貨，部分廠家貨款受烏俄戰爭高風險管控影響，被銀行審查止付影響金流。



林守堂說，國外客戶要付款3成訂金、銀行卻不放行，讓廠商在銀行間「口口轉」（台語：反覆奔走），另方面，受烏俄戰爭銀行高風險名單影響，銀行出口報單聲明文件相當繁雜，送查核要2週到1個月才可能放行核可，廠方資金流動出大問題。

廠商表示，沒訂單仍苦撐度小月，避免影響員工生計，持續讓員工正常上班不放無薪假，而美國川普政府對關稅與稅率決策反覆變動，台灣企業應變能力需比日、韓等競爭國更快速周全，才能因應挑戰。

