晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台中精密園區廠商未放無薪假 220家業者憂資金卡在銀行端

2025/08/29 08:45

台中市精密機械科技園區（圖）廠商未放無薪假。（資料照，記者黃旭磊攝）台中市精密機械科技園區（圖）廠商未放無薪假。（資料照，記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台美關稅談判仍在進行，台中市精密機械科技園區聚集機械、工具機台業者，區內220多家廠商都未放無薪假，苦撐避免影響員工生計，廠商協進會理事長林守堂說，輸美關稅實施前處理完國外客戶「急單」，不過，貨款受銀行高風險管控影響，金流幾乎都卡在銀行端，資金運作受到很大影響。

大肚山縱谷聚集逾萬家機密機械零件廠商，台中市精密園區以電子零組件、機械設備商為主，受美國對台關稅影響，多數國外客戶訂單仍在觀望，而在關稅寬限期間「急單」出貨，部分廠家貨款受烏俄戰爭高風險管控影響，被銀行審查止付影響金流。

林守堂說，國外客戶要付款3成訂金、銀行卻不放行，讓廠商在銀行間「口口轉」（台語：反覆奔走），另方面，受烏俄戰爭銀行高風險名單影響，銀行出口報單聲明文件相當繁雜，送查核要2週到1個月才可能放行核可，廠方資金流動出大問題。

廠商表示，沒訂單仍苦撐度小月，避免影響員工生計，持續讓員工正常上班不放無薪假，而美國川普政府對關稅與稅率決策反覆變動，台灣企業應變能力需比日、韓等競爭國更快速周全，才能因應挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財