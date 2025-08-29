晴時多雲

英特爾拿到錢了！揭曉美政府入股背後真正目的

2025/08/29 11:37

美國政府收購英特爾約10%股權。（路透資料照）美國政府收購英特爾約10%股權。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）財務長辛斯納（David Zinsner）表示，英特爾已收到川普政府「入股10%」協議中的57億美元（約台幣1841億元）現金，並表示，美國政府入股英特爾，是為了阻止英特爾出售晶片製造部門。

《路透》報導，上週美國政府與英特爾達成協議，將收購英特爾約10%股權，成為大股東之一。這筆投資部分來自美國《晶片法案》提供的補貼。

協議還包含1項5年認股權證，如果英特爾對「晶圓代工業務」（即晶片生產工廠）的持股比例低於51%，政府有權在未來5年內以每股20美元的價格再收購5%股權。

據《路透社》報導，辛斯納表示：「我們將持股降至50%以下的可能性不大，所以我預計這項認股權證最終會失效。」

他說：「從政府的角度來看，他們對此事的看法一致，不希望我們剝離這項業務或將其出售給他人。」英特爾晶片代工業務近年來持續虧損，拖累經營狀況，去年英特爾晶片代工業務虧損130億美元，難以與台積電（2330）、三星（Samsung）等晶片製造公司競爭。

英特爾考慮過分拆或出售代工業務，高通（Qualcomm）等公司也有興趣收購。辛斯納表示，英特爾與川普政府的認股權證，可被視為某種制衡機制，以防我們走向政府不希望我們走的方向」。

他說，政府直接持股，可能會讓潛在客戶以不同角度看待英特爾。他補充，英特爾專注於明年爭取大客戶，同時承諾在開發下1代製造技術和工藝時保持財務紀律。

辛斯納指出，14A晶片製程工藝投資規模過大，若僅用於公司內部，不招攬外部客戶，恐怕難以帶給股東適當投資回報。

